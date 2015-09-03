Александр Лукашенко принял участие в военном параде в Пекине в честь 70-летия Победы

Новости Китая. В Китае с размахом отмечают 70-летие окончания Второй мировой и победу в антияпонской войне. На торжествах присутствовал и президент Беларуси.

За красочным действом также наблюдали главы около трех десятков государств, в частности, России, Казахстана, Чехии, Сербии, Венесуэлы. И лидеры международных объединений: Шанхайской организации сотрудничества и БРИКС. Перед началом военного смотра почетных гостей лично поприветствовал председатель КНР Си Цзиньпин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

После коллективного фотографирования главы государств прошли на трибуну, откуда и наблюдали за парадом.

Грандиозный военный смотр прошел в самом сердце китайской столицы – на площади Тяньаньмэнь. Он собрал 12 тысяч солдат китайской армии, около 500 единиц военной техники и свыше 200 самолетов.

Впервые торжественным маршем по Пекину прошли и около тысячи иностранных военнослужащих. Они представляют Кубу, Египет, Мексику, Пакистан, Сербию, Россию и другие страны. Среди приглашенных – и элитное подразделение белорусской армии – рота почетного караула.

Между тем 3 сентября – уже третий день рабочего визита президента Беларуси в Китай. Накануне в Пекине прошли переговоры Александра Лукашенко с председателем КНР Си Цзиньпином. Разговор получился дружественным и откровенным. Главы двух государств обсудили перспективы развития «Шелкового пути», Китайско-белорусского индустриального парка и взаимодействия в инвестиционно-кредитной сфере.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Сегодня сотрудничество очень эффективно развивается. Мы немало сделали по строительству «Великого камня», мы его назвали «Жемчужиной «Шелкового Пути». Я благодарю вас за те инвестиции, за те кредиты, которые вы нам представили. Мы строим дороги в нашей стране за счет китайских кредитов. Сегодня прорабатываем ряд проектов для того, чтобы освоить те средства, которые выделены вами во время вашего визита в Минск.

Си Цзиньпин, председатель Китайской Народной Республики:

Исходя из принципов стратегического партнерства, Китай готов поддерживать Беларусь. Мы готовы и дальше работать с Беларусью, чтобы добиваться еще больших результатов в совместной деятельности. Белорусско-китайское партнерство устойчиво развивается. Надеюсь, что стороны будут активно сотрудничать для сохранения высокой динамики отношений.