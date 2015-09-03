Александр Лукашенко – в интервью китайской газете «Жэньминь жибао»: Любые попытки переписать историю обречены на провал

Новости Китая. Любые попытки переписать историю обречены на провал. Такое заявление сделал Александр Лукашенко в интервью крупнейшей китайской газете «Жэньминь жибао».

Эксклюзивный материал 3 сентября опубликован на страницах издания. Глава белорусского государства дал интервью этому авторитетному и влиятельному СМИ накануне своего рабочего визита в Китай. Тираж ежедневной китайской газеты оценивают в почти три миллиона экземпляров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Необходимо честно признать, что в мире существуют силы, заинтересованные в пересмотре итогов Второй мировой войны. Для чего они это делают? Чтобы, поставив под сомнение историческую правду, оспорить нынешние права и интересы стран, вынесших основное бремя войны в Европе и Азии. Этого нельзя допускать.

Как говорится в одном известном изречении, те, кто не усвоили историю, обязательно ее повторят. И в этом контексте на Китай возложена особая, если хотите, историческая миссия: если полуторамиллиардный китайский народ будет помнить и чтить итоги и правду о Второй мировой войне - никому не удастся ее исказить, предать забвению.

Глава государства особо коснулся темы послевоенного мирового порядка во главе с ООН. Идеи 70-летней давности о центральной роли ООН в мире вновь востребованы. Эта международная организация должна идти в ногу со временем и проводить необходимые реформы. Александр Лукашенко абсолютно убежден в том, что цели и принципы Устава ООН должны оставаться незыблемыми.

Александр Ивановский, политический аналитик:

ООН является уникальной организацией, в которой представлены интересы и представлена возможность слова всем странам – и большим, и маленьким. В этом уникальность организма Объединенных Наций. Естественно, после тех событий, которые произошли после Второй мировой войны, жизнь изменилась, многое меняется. И, конечно, инструменты и технологии работы в ООН тоже должны иметь какое-то приспособление к тем изменениям. Но в то же время нельзя снижать или принизить роль ООН в координации взаимодействия всех стран мира.