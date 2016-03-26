Витольд Ващиковский, Тамаш Аян, Тигран Саркисян и Георгий Квирикашвили – обзор официальных визитов в Беларусь за уходящую неделю

Большое внимание на этой неделе вызвал визит в Беларусь министра иностранных дел Польши и его встреча с Президентом Лукашенко. В последние годы в отношениях Беларуси и Польши не раз возникали эпизоды напряженности. Чего уж там греха таить, не давали расслабиться то Союз поляков, то карта поляка, то ксендзы. Тем ни менее, это несравнимо с конфликтными отношениями Москвы и Варшавы, все-таки Беларусь и Польша – соседи. Никуда не денешься. Как любит говорить Президент Лукашенко: соседей не выбирают – соседи от Бога.

И взаимная торговля двух стран весьма важна. Товарооборот, правда, снизился в последнее время. И, как заметил министр иностранных дел Беларуси Макей, снизился в том числе по «по субъективным причинам».

Несколько лет не было белорусско-польских контактов на высоком уровне, и Александр Лукашенко на встрече с Витольдом Ващиковским не преминул об этом сказать

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Живем рядом, господин министр, история, вроде, одна и та же. Часто переживаем одни и те же проблемы – у кого-то их больше, у кого-то меньше. А путь министра из Варшавы в Минск оказался таким долгим. Но слава Богу, что вы приехали. У нас есть о чем поговорить. Не скажу, что есть проблемы, которые нам трудно оценить. Я даже не скажу, что эти проблемы или вопросы труднорешаемые. При наличии воли с двух сторон мы их можем решить. Главное договориться о критериях. Мы будем исходить из критериев выстраивания отношений с другими государствами, на которых основывается польская внешняя политика. К примеру, как вы защищаете свой суверенитет и независимость, так и мы будем защищать. Как вы осуществляете социально-экономическую политику внутри страны, так и мы будем делать. Хочу сказать, что если партнеры, с которыми мы ведем диалог, будут настаивать на том: вы с Востоком или с Западом – выбирайте, нам такая позиция не подходит. Я абсолютно убежден, что и вам она сегодня не нужна. Думаю, что Польша больше, чем кто-либо, как основной игрок Евросоюза, заинтересована, чтобы Беларусь была не только независимым государством, но и стабильным. А вот вместе с вами мы можем сыграть значительную роль, находясь в эпицентре европейского континента. В интересах Польши и Беларуси. Но ни в коем случае не в ущерб нашим соседям.

Витольд Ващиковский, министр иностранных дел Республики Польша:

Господин Президент, я благодарен за организацию этой встречи. Новое польское Правительство действительно считает, что это была ненормальная ситуация, когда в течение многих лет соседи между собой не разговаривали. Поэтому мы решили без всяких предварительных условий начать диалог и урегулировать все соседские отношения, которые можно будет решить в ближайшее время.

Пан Ващиковский оговорился во время встреч в Минске, что новое правительство Польши по-иному взглянуло на Беларусь. Но очевидно, что лед тронулся не просто по инициативе обновленного правительства. Видимо отмена санкций Евросоюза – ключ, которым «завели» многих европейских политиков, и контакты с официальным Минском заметно оживились.

А вообще-то минувшая неделя просто-таки выпятила Минск как перекресток политических и экономических дорог. Кроме главы внешнеполитического ведомства Польши Западную границу пересек заместитель премьер-министра, министр иностранных дел Словении Карл Эрьявец. Он подтвердил, что Словения ценит отношения с Беларусью и всегда симпатизировала нашей стране, даже в период действия санкций.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я не думаю, что у нас были и будут какие-то проблемы на политическом, дипломатическом уровне, в отношениях между людьми. Здесь абсолютно проблем нет и не будет. Была какая-то пауза в силу известных и вам, и нам причин. Мы считаем, что Словения к этому не имеет никакого отношения. Но фундаментом всего является, увы, экономика. Нам надо было бы иметь несколько крупных проектов, пусть это будет 3-4 проекта, они, в принципе, вырисовываются, чтобы теснейшим образом связать наши республики, чтобы потом уже даже Европейский союз не смог на это повлиять.

Интересным гостем стал руководителем Международной федерации тяжелой атлетики Тамаш Аян, который предложил Беларуси поучаствовать в конкурсе на проведение чемпионата мира по тяжелой атлетике в 2019 году. Все-таки блистательный чемпионат мира по хоккею был проведен не зря…

Тамаш Аян, президент Международной федерации тяжелой атлетики:

Беларусь – замечательная страна, люди здесь фантастические. У вас хорошие традиции в тяжелой атлетике, есть и олимпийские чемпионы, и другие спортсмены международного уровня. Я знаю, что вы хороший хоккеист, и хочу заметить, что хоккей – мой любимы вид спорта.

Это – гости с Запада. Теперь – с Востока. Председатель Евразийской Экономической Комиссии – это своеобразный аналог правительства ЕАЭС (Евразийского экономического союза). Возглавляет ее Тигран Саркисян, некогда премьер-министр Армении. И Евразийский союз должен стать не хуже Европейского, отметил в разговоре Александр Лукашенко.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Если кто-то полагает, что можно как-то пошутить, или, как в народе говорят, побаловаться и вместо конкретной работы в средствах массовой информации повыступать, рассказывать, как у нас хорошо, ничего не делая, тот глубоко заблуждается. Евразийский экономический союз – у нас обратного пути нет – нам нужно совершенствовать, нам надо создавать союз не хуже, чем Европейский союз.

Посетил Минск и губернатор Орловской области, тоже с Востока гость, Вадим Потомский. Фундамент отношений с этим регионом заложен во времена небезызвестного Егора Строева. Помогает еще и схожесть экономического устройства Беларуси и этого региона России.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Вы очень много строите для людей, очень много. Мы также стараемся придерживаться этой линии. Значит, востребован строительный комплекс. И, вот, по всем этим направлениям, в том числе и горнорудная, добывающая промышленность, если у вас будет интерес к нашим сферам, которые вы можете применять, в том числе и технике, мы с большим удовольствием это сделаем, тем более Орловщина здесь рядом, нам сотрудничать Бог велел.

Еще один гость недели – премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили. Правительство Грузии возглавил накануне нового года, но поскольку он тех же взглядов, что и предшественники, начиная с миллиардера Иванишвили, фактически вытеснившего с президентской должности Михаила Саакашвили (и из страны тоже), как однопартиец, Квирикашвили будет продолжать курс на сотрудничество с Беларусью. Об этом нам расскажет Ольга Петрашевская.