Пенсионный возраст в Беларуси будут повышать поэтапно до 2023 года

В Грузии на пенсию выходят на 5 лет позже, чем в Беларуси: женщины в 60, а мужчины в 65. Почему вспомнил об этом? Потому что тема сегодня актуальная. В пятницу Президент провел очередное совещание по пенсионной системе и, видимо, уже было принято ключевое решение. На следующей неделе глава государства готов подписать документы для реформирования. И реформа коснется не только пенсионного возраста.

О том, что Беларусь готовится к усовершенствованию пенсионной системы, говорили уже давно. Это вынужденный шаг, ведь силы на рынке труда сейчас распределяются не совсем равномерно. В 2017 на работу могут выйти всего 80-90 тысяч человек, а на пенсию почти в 1,5 раза больше. Из-за такого дисбаланса кошелек пенсионеров может сильно прохудиться. Александр Лукашенко отмечает: время принимать волевые решения пришло.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Работающие люди уже сегодня испытывают проблемы с содержанием пенсионеров. В то же время мы абсолютно понимаем, что в силу этого, в силу ситуации, которая складывается, пенсионный фонд у нас не растет, и нам уже сегодня из бюджета приходится финансировать пенсионный фонд. Это никуда не годно. Мы таким образом забираем у врачей, учителей, военных и так далее определенные средства, не развиваем государственные и прочие программы, отдавая деньги на то, чтобы поддержать пенсионеров. Это плохо. В то же время понимаем, что уменьшить пенсии нельзя. Так же, как и нельзя увеличить налоги или социальные взносы, платежи в эти социальные фонды. Это тоже не путь. Поэтому от принятия соответствующих решений нам никуда не деться.

Эксперты обсуждали несколько сценариев повышения пенсионного порога. Остановились на варианте, когда женщины будут выходить на заслуженный отдых в 58 лет, мужчины в 63 года. Повышать пенсионный возраст будут поэтапно до 2023 года: в год на 6 месяцев.

Марианна Щеткина, министр труда и социальной защиты Республики Беларусь:

Сегодня для того, чтобы нагрузки на рынке труда не было напряженности, надо создавать порядка 28 тысяч рабочих мест.

Повышение возрастной планки – только начало пенсионной реформы. В Беларуси сохранится солидарный подход в начислении пенсий, но в будущем акцент сделают на добровольное страхование таких выплат. Из мирового опыта возьмут лучшее и адаптируют к нашим реалиям.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Что касается второго глобального вопроса пенсионной системы: какой быть ей – солидарной, распределительной, или же накопительной. Люди приняли также наше предложение, что уходить от этого не надо, должна быть солидарная, распределительная система пенсий, как это у нас сейчас существует, и на добровольной основе накопительная система, что у нас не запрещено и законодательно определено. Разрешить накопительную систему в добровольном порядке. И мы, таким образом, потихоньку, если будет складываться ситуация, можем прийти к накопительной пенсии, так, как это принято в развитых западных государствах, или отказаться от нее, если нам это не подойдет, оставив ту же солидарную систему.

Повышение пенсионного возраста на 3 года коснется всех: и военных, и госслужащих, и льготников. Исключение – только спецподразделения, спасатели, силовики. Но и этот список не будет безразмерным. Справедливо и то, что в реформе сохранился гендерный подход. Женщины несут двойную нагрузку, занимаясь и карьерой, и семьей. Этот факт нельзя сбрасывать со счетов.

Марианна Щеткина, министр труда и социальной защиты Республики Беларусь:

В самом начале обсуждения этих вариантов, когда экономический блок начала доказывать более рациональные подходы с точки зрения экономики, то Президент просто принял волевое решение и сказал, что мы других вариантов просто не будем рассматривать: наши женщины сегодня нуждаются в поддержке, и мы ее будем оказывать.

Соотвествующий указ по реформированию пенсионной системы вступит в силу после того, как его подпишет Президент.