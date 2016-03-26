Курс на сотрудничество: Президент Беларуси и премьер-министр Грузии обсудили перспективы бизнес-отношений

Еще один гость недели – премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили. Правительство Грузии он возглавил накануне нового года, но поскольку он тех же взглядов, что и предшественники, начиная с миллиардера Иванишвили, фактически вытеснившего с президентской должности Михаила Саакашвили (и из страны тоже), как однопартиец, Квирикашвили будет продолжать курс на сотрудничество с Беларусью. Об этом нам расскажет Ольга Петрашевская.

Частичка самого сердца Тбилиси теперь открывается в центре Минска. Не тронутые реставратором двери, наверняка, как принято в Грузии, были нараспашку на одной из этих древних улочек.

О вкусе истории мы беседуем с совладельцем ресторана грузинской кухни. Николоз Лазишвили соглашается: в дружбе двух стран, как и в хороших хинкали, важна не столько красивая форма, сколько начинка.

Николоз Лазишвили, совладелец ресторана:

Белорусско-грузинские отношения сейчас находятся на очень хорошем уровне! Чувствуем себя здесь очень комфортно – это очень важно!

О комфорте в плане и человеческих, и бизнес-отношений Беларуси и Грузии на этой неделе в Минске говорили Президент Лукашенко и премьер-министр Квирикашвили.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Хорошо, что вы приехали. Знайте, что Беларусь для вас страна не чужая. Мы как были братскими народами, мы жили в одной стране, мы такой политики и придерживаемся. Что касается наших конкретных отношений в сфере экономики, у нас цель есть: 200 миллионов долларов товарооборот. Это, я считаю, первый шаг, который мы должны сделать уже в ближайшее время.

Кстати, грузинский премьер по таким «шагам» прекрасный специалист. Георгий Квирикашвили раньше занимал пост министра экономики и, в частности, работал над развитием отношений наших стран.

Георгий Квирикашвили, премьер-министр Грузии:

По инвестициям есть огромные возможности для сотрудничества. Есть культурно-гуманитарные отношения, очень активные. Так что по всем сферам намечается огромный прогресс. И это благодаря вашему визиту.

Тот самый официальный визит, который вполне обоснованно можно называть историческим, состоялся в апреле 2015 года. Прибыв в Грузию, Александр Лукашенко открыл новую страницу двустороннего диалога. Ведь та встреча на высшем уровне стала первой за более чем два десятилетия дипотношений наших стран.

И в день официального визита Александра Лукашенко в Грузию, и во время приезда Георгия Квирикашвили в Минск лил дождь. Неплохой знак, учитывая, что после прошлогодних договоренностей на высшем уровне общая чаша товарооборота наших стран капля по капле, но начала наполняться.

Нугзар Двали, исполнительный директор агентства по торговле и содействию инвестициям Беларуси и Грузии:

Мы выйдем на 200 миллионов. Я думаю, что 200 миллионов – это не рубеж.

А здесь в буквальном смысле знают, что такое плоды сотрудничества Беларуси и Грузии. Наши биотехнологи по просьбе аджарской стороны привезли в южный регион – для нас, так классический набор дачника. Земляника и черная смородина уже цветут вовсю, малина – сорта «Аленушка» – на подходе.

Наталья Кухарчик, заведующий отделом биотехнологии Института плодоводства Национальной академии наук Беларуси:

Когда нам прислали фотографии и мы увидели, что замминистра сельского хозяйства вместе с агрономом садит наши саженцы, мы сказали: «Вах!»

Конечно, не только саженцы пустили корни в бизнес-отношениях наших стран. Из Грузии в Беларусь импортируются вина, орехи и овощи, наша же страна отправляет в Закавказье лекарства, молочную продукцию, тракторы и, к примеру, МАЗы.

Симон Мепаридзе, бизнесмен (Грузия):

Каждый крестьянин знает, что такое белорусская техника, белорусский трактор, техника МАЗ и Амкадор. Качество хорошее и выигрывает по цене. Техника гораздо дешевле, чем европейская. Это нас устраивает.

Но и кроме известных брендов нам есть, что предложить с пометкой «специально для Грузии». Которая, кстати, вышла в региональные лидеры по производству картофеля. Но отсутствие подходящей техники не позволяет нарастить объемы. Поддержать коллег в любви к корнеплоду согласились белорусские конструкторы. Разработка картофелеуборочного комбайна именно для Грузии идет полным ходом.

Сергей Федорович, заместитель генерального конструктора, конструктор по зерноуборочной и мелкосерийной технике ОАО «Гомсельмаш»:

Мы согласовали основные требования, чтобы ко второй половине лета мы уже вместе с грузинскими коллегами провели испытания.

Пока стопка чертежей растет как на дрожжах, тесто для тех же знаменитых хинкали в Грузии уже замешивают из белорусской муки. Т

Мария Галаева, маркетолог отдела продаж и маркетинга Слуцкого комбината хлебопродуктов:

Муку поставляем на производство, но хлебопекарни. Поэтому грузинский хлеб сделан в том числе из слуцкой муки.

Новости и о наметках товарооборота, и о совместном бизнес-форуме, где были даже бизнесвумен, смотрел и Леван Чутлашвили. Тбилисец, уже полтора года живущий в Минске и наполняющий белорусско-грузинские отношения смыслом, который не просчитаешь на калькуляторе и не переведешь ни в какую валюту.

Леван Чутлашвили, клинический ординатор РНПЦ «Кардиология»:

Один друг здесь учился. Он посоветовал. Сказал, что уровень очень хороший, люди очень хорошие. Вот приехал и сам увидел все. (Не пожалел?) Нет, конечно, не пожалел!

Пока бизнесмены желают здоровья совместным договоренностям, а Николоз предлагает попробовать нашу дружбу на вкус, минчане ходят по улице Чигладзе, а Леван каждый день вкладывает частичку души в своих белорусских пациентов. От грузинского сердца – сердцу белорусскому. И едва ли все дело лишь в дипломатических отношениях.