Виктор Шейман назначен помощником Президента Беларуси по особым поручениям

Новости Беларуси. Президент Беларуси Александр Лукашенко назначил Сергея Алейника Чрезвычайным и Полномочным Послом нашей страны в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии, Чрезвычайным и Полномочным Послом Беларуси в Ирландии по совместительству.

Александр Лукашенко также назначил Виктора Шеймана помощником Президента Беларуси по особым поручениям. Валентин Рыбаков освобожден от должности помощника Президента в связи с переходом на другую работу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.