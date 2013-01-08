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Виктор Шейман назначен помощником Президента Беларуси по особым поручениям

08 января 2013 13:59
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Новости Беларуси. Президент Беларуси Александр Лукашенко назначил Сергея Алейника Чрезвычайным и Полномочным Послом нашей страны в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии,  Чрезвычайным и Полномочным Послом Беларуси в Ирландии по совместительству.

Александр Лукашенко также назначил Виктора Шеймана помощником Президента Беларуси по особым поручениям. Валентин Рыбаков освобожден от должности помощника Президента в связи с переходом на другую работу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Отставки и назначения в Беларуси

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