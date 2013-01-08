Академия управления уволит часть сотрудников

Новости Беларуси. Известно, что коридоры власти скоро ждет сокращение. Формально каждое четвертое кресло останется вакантным. Тему реформы госаппарата активно стали обсуждать в прошлом году. Самый известный аргумент «за» - заключается в том, что меняются задачи, которые решают госорганы и организации. А это грозит структурным застоем. Плюс, конечно, бюрократией. Отсюда принцип: надо научиться решать те же задачи меньшим числом людей. Предприятиям и организациям на помощь должны прийти технологии, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Все ради эффективности. И сама «кузница госслужащих кадров» - Академия управления — планирует распрощаться с частью сотрудников. Предложение по оптимизации уже внесли в госкомиссию.

Александр Ивановский, первый проректор Академии управления при Президенте Республики Беларусь:

Мы должны выйти на 30-процентное сокращение. Для нас, как и для государственных органов, это не сиюмоментное решение. Это делается с учетом нашего учебного года. Этот процесс растянут. Кроме того мы в течении уже длительного времени занимаемся оптимизацией и самостоятельно, без указания сверху снижаем численность работников.

Процесс, действительно, пошел сверху. В октябре помощник Президента Наталья Петкевич и глава Администрации Андрей Кобяков возглавили госкомиссию. Необходимо было выработать предложения по оптимизации структуры, численности и функций госорганов. Предварительные итоги подвели на рабочей встрече у Александра Лукашенко. Где стало ясно, что сокращать будут, но по принципу «не навреди».

Проблем у людей сегодня хватает. Например, только на уровне райисполкома: землепользование, жилищное строительство, кредитования, ЖКХ, природоохранное законодательство и многие другие.

Минский район — уникальный в плане организации работы. Один Боровлянский сельсовет сопоставим по количеству жителей с многими провинциальными районами. В Минском — постоянно живет 170 тысяч человек. Летом, во время дачного сезона количество пользователей этих кабинетов увеличивается вдвое. А в исполкоме постоянно несут госслужбу около 250 человек. В среднем в год они принимают более 10 тысяч управленческих решений.

Сергей Шаблыко, заместитель председателя по социальной сфере и идеологической работе Минского райисполкома:

Минский район — это спальный район Минска. Поэтому часть людей проживающих в районе, работает в Минске. Другая часть — наоборот, имеют в районе в собственности домик или дачу.

Единого стандарта по количеству чиновников на душу населения нет и быть не может. В каждой стране — свои особенности. В Беларуси 57 тысяч госслужащих. В Швеции, стране где тоже живет меньше 10 миллионов человек — 170 тысяч, то есть каждый пятидесятый — это чиновник. Но система работает, несмотря на управленческие коалиции между церковью, королем и гражданами. У нас таких кабинетных работников втрое меньше, а должно быть еще меньше. Парадокса в этом нет, есть необходимость.