Марианна Щеткина: Если это все унифицировать, в Беларуси, как и в России, зарплата превышает 800 долларов

У телекомпании СТВ есть традиция - начинать новый год с интервью с министром труда и социальной защиты. Поэтому сегодня в гостях ведущего программы «Неделя» Марианна Щёткина.

Что хорошего ожидать в этом году?

Марианна Щеткина, министр труда и социальной защиты Республики Беларусь:

На самом деле, подводим итоги. Конечно, это и повышение тарифной ставки первого разряда с 1 января - четвертое повышение. Правительство и планировала 4 повышения тарифной ставки в течении 2012 года и это выполнено. Это ежеквартальный перерасчет пенсий - исключительно по решению главы государства. Потому что такого уникального случая, как ежеквартальный перерасчет, раньше никогда не было. Но это тоже плановое действие для того, чтобы повысить уровень реальных пенсий, реального размера пенсий. И действительно - более чем на 20% этот рост произошел. В государственном сегменте, когда государство гарантирует выплату пенсий, есть определенный уровень - 40% от средней заработной платы по стране. Это тот уровень, к которому сейчас российские специалисты стремятся - и у них производятся определенные изменения - и у нас этот уровень выдерживается. Если говорить о заработных платах бюджетной сферы, то 80% от средней заработной платы по стране тоже показатель. Он постоянно отслеживается в Правительстве и принимаются определенные меры для того, чтобы в отношении уровня доходов дифференциации большой не было.

Принято говорить, что разбежка заработных плат в Беларуси небольшая. Это действительно хорошо? Может быть как раз таки дифференциация - здорово?

Марианна Щеткина:

Уравниловка, наверное, это вообще плохо, когда всем одинаково платят, вне зависимости от того, как работаешь? Замечательный Указ Президента №185, который принят в 2012 году и носит революционный характер, который вообще перестал регулировать реальный сектор экономики. И сказано так, что даже системы оплаты труда могут быть установлены на каждом предприятии, не говоря уже об отрасли, самые различные в зависимости от эффективности и результативности. Если сегодня тебе важен экспорт продукции - ставишь его приоритетом, если сегодня тебе важна реализация продукции внутри страны - ты, опять-таки, можешь поставить это приоритетным направлением. И платить больше зарплату. И причем по Конституции заработная плата сверху ничем не ограничена - сколько заработаешь.

Вы карьеру начали с профессии инженера. Работали учителем физики в школе.

Марианна Щеткина:

Мне очень нравилось работать учителем физики. Я вообще удивляюсь, когда говорят, что вот попробуйте поработать в школе. Если учителю не нравится работать в школе, не нравится работать с детьми, не доставляет удовольствия, то ему не надо себя мучить и не надо там работать.

Но и зарплата должна быть соответствующей?

Марианна Щеткина:

Здесь очень ответственно надо подходить, потому что возможность заработать есть и у учителя, но тогда нужно брать и факультатив, и дополнительные занятия, и, может быть, полторы ставки, а не хочется. Выбор всегда есть. С другой стороны то, что престиж профессии должен повышаться, связан с ростом заработной платы. Это однозначно. Поэтому об этом говорит сегодня глава государства, в первую очередь. Вы знаете, что вот недавно было обсуждение с депутатами (была встреча), вице-премьер Анатолий Афанасьевич Тозик говорил о том, престиж специальности, профессии этой должен постоянно повышаться.

Какие есть варианты, чтобы финансово заинтересовать людей, кроме того, что можно заработать. Вот в России с нового года зарплаты учителя привязаны к средней по региону. Это можно каким-то образом перевести на белорусскую почву?

Марианна Щеткина:

Знаете, можно. Вот мы сейчас тоже на этот год ставим себе задачу посмотреть, что будет с заработной платой, как можно изменить схемы оплаты труда внутри бюджетной сферы. И с россиянами мы встречались и говорили тоже об этой схеме. Но, вот смотрите, Россия - огромная страна, Беларусь - достаточно компактная страна и у нас даже дифференциация по заработной плате внутри, вот если возьмете Владивосток, Москву и Смоленск, - будут разные заработные платы. И цены совершенно разные. У нас в стране получается, вот если не брать город Минск в учет, 1,17 - где-то такое соотношение между дифференциацией заработных плат по областям.

Вот две школы находятся рядом и оплаты в них разные. Хорошо это или плохо? Вроде труд один и тот же, программы одни и те же, а вот заработная плата разная.

Значит, руководители разные?

Марианна Щеткина:

А фонд оплаты труда откуда возьмется? Зарплаты и сегодня разные. Сегодня никто не ограничивает директора школы платить премию только нескольким людям, а не всему коллективу. Но тогда руководитель должен тоже принять свою позицию: как сегодня буду делать - или всем поровну и будет тихо, или я все-таки выделю тех людей, на которых держится мое производство, моя организация и буду стимулировать их деятельность. В абсолютно любом коллективе есть люди, на которых держится основное дело. Это люди креативные, творческие, люди, которые требуют движения вперед. В любом коллективе, какой бы вы ни взяли, всегда есть балласт, который сидит тихо и говорит: ну, посмотрим, что там будет дальше время покажет.

Последние годы делаем ставку на большую интеграцию не только с Россией, но в Едином экономическом пространстве и с Казахстаном. Практически все наши отношения, как любят говорить чиновники, унифицируются. А вот что касается заработных плат? Не секрет, что в России они заметно повыше. Когда в Беларуси будет зарплата унифицирована с Россией? Когда мы будем получать такую же зарплату?

Марианна Щеткина:

Замечательный вопрос. Его очень часто задают. Действительно, заработная плата в России превысила 800 долларов в ноябре. У нас это 495 долларов. Но мне ни разу никто не задал вопрос: ну когда же у нас увеличится оплата за услуги ЖКХ, когда же у нас увеличится плата за детские сады, как в России? Мы почему-то смотрим всегда в одну сторону. Министерство экономики посмотрело паритет заработных плат (покупательскую способность). Если это все унифицировать, у нас тоже заработная плата превышает 800 долларов. Но услуги за ЖКХ не превышают 15%, за детский сад сегодня плата составляет 40% от платы за питание ребенка. Вот у нас нигде просто нет такого. Мы просто к каким-то вещам привыкаем и смотрим на них как само собой разумеющееся.

Но это все равно палка о двух концах. Но ведь низкая плата за пользование детским садом, это, наверное, причина не очень высокой зарплаты воспитателя?

Марианна Щеткина:

Можно, конечно, выравнивать одно и другое. Сегодня, наверное, просто должен быть определенный баланс, рост заработных плат - рост платы за услуги. Потому что сколько платишь за услугу, это тоже является тем фактором, который влияет на заработную плату тех, кто оказывает эту услугу. Поэтому, на мой взгляд, здесь должна быть тонкая грань, но динамика постепенного повышения заработных плат и постепенного выравнивания с Россией. Да, оно должно постепенно выравниваться, но должно постепенно выравниваться все - и оплата за ЖКХ, и оплата за детские сады. И это все такие взаимосвязанные моменты, которые влияют друг на друга.

Это как знаменитый принцип сообщающихся сосудов.

Марианна Щеткина:

Если где-то убыло, то где-то прибыло. Знаете что, полагаю нет. Это больше не принцип сообщающихся сосудов, а больше то, что сегодня есть вектор развития. Есть вектор развития, который направлен на сотрудничество, есть открытые границы и для того, чтобы было равное давление со всех сторон, чтобы не было перетекания туда-сюда, нужны равные условия. Но эти равные условия ведь тоже не делаются сиюминутно за один какой-то момент.

Последнее время часто говорят о социальном иждивенчестве и о том, что более жестко нужно подходить к адресной социальной помощи.

Марианна Щеткина:

Все равно были, есть, будут люди, которые будут стремиться не работать, но получить все пособия, все возможно от государства. Понимаете, у нас нет сейчас понятия «тунеядцы». Но все равно социальные паразиты в стране есть. В любой стране. Конечно, помощь нужно оказывать. но ее нужно оказывать всегда тем людям, которые в ней нуждаются. У нас сегодня есть о ком позаботиться в государстве. Это инвалиды, одинокие пожилые люди, это дети-сироты, дети-инвалиды. Нельзя сегодня допускать, чтобы просто люди благодаря тому, что они самые крикливые, самые наглые, что они просто требуют - «дай!» и чтобы им давали просто из-за того, чтобы они не ходили и не требовали. Поэтому - да, мы говорим тоже, что надо ужесточать подходы. Надо смотреть на то, чтобы те же комиссии по назначению адресной помощи имели право отказывать этим людям. Каким образом? Вот они обращаются за адресной социальной помощью. Давайте разработаем индивидуальную карту - индивидуальные рекомендации для данной семьи. Ведь на местах знают каждого человека. Например, в течении 2 месяцев, пожалуйста, трудоустройся. Выполни. Места-то рабочие есть. Вакансий много. Предпринимательство, если ты хочешь собственное дело открыть, - государство поддерживает, тебе еще и деньги дадут. Пожалуйста. Развивайся. Хочешь переучиться - 120 профессий сегодня. Поэтому, конечно, нужно отказывать. И каждый человек должен понимать, что если он сегодня с руками, с ногами, если он трудоспособный, он должен сам за себя постоять, сам себя обеспечить и свою семью.

В наступившем году в эту сферу вы активно приглашаете не только государственные структуры по социальной поддержке, но и бизнес. Кажется, в новой редакции закона это называется социальным заказом. А вот как это будет работать? Думаете, бизнесмены охотно придут в эту сферу?

Марианна Щеткина:

А массовости и не нужно. Сегодня государственный сектор полностью обеспечивает социальную защиту в государстве. Но скажу честно, есть определенные, очень узкие категории людей, которые не обслуживаются социальными работниками. Это хронические алкоголики, это люди, больные туберкулезом, то есть люди, которые имеют противопоказания к обслуживанию социальными работниками. Их категория четко прописана. Но есть организации, и при разработке вот этого закона мы с ними тесно сотрудничали, которые готовы взять опеку над этими людьми. Которые готовы оказывать дополнительную помощь людям, которые страдают психическими заболеваниями, но проживают дома. Которые готовы взять на себя часть ухода за лежачими больными, которые находятся дома. Зачем лишать такой возможности? Это только обогатит социальную защиту. Во-вторых, это предоставит возможность для повышения качества. Каким образом? Ведь когда будут проходить конкурсные отборы этих организаций, то там обязательно будут условия привлечения средств из других источников, которые не запрещены законодательством. Это могут быть международные гранты и другие средства. Ведь это не что-то, что мы сегодня взяли, придумали и вот так сделаем. Это то, что практикуется в мире. Наша задача в том, чтобы каждый человек, проживающий на территории Беларуси, чувствовал заботу, если он в ней нуждается.

И не обязательно государственных структур…

Марианна Щеткина:

А какая ему разница?

Это будет разделение функций или вы намерены конкурировать во имя качества?

Марианна Щеткина:

Мы, конечно, хотим создать конкурентную среду. У нас сегодня более 1,5 миллионов граждан обслуживаются в территориальных центрах - их 149. Там работают службы социальной защиты, которые имеют монополию на оказание социальных услуг. И если будет возникать конкурентная среда, это тоже будет способствовать повышению качества услуг, потому что конкуренция всегда подразумевает то, что качество возрастает.