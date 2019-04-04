Виктор Медведчук: Большинство украинцев с восхищением смотрят, как господин Лукашенко наводит порядок

Новости Беларуси. Когда в Донбассе может наступить мир и ход выборов президента в Украине. Эти вопросы 4 апреля Александр Лукашенко обсудил на встрече с украинским политиком, главой политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктором Медведчуком, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наши страны поддерживают тесные как экономические, так и политические контакты. События в Украине у белорусов всегда вызывают неподдельный интерес. Президентская гонка в соседнем государстве вылилась во второй тур. В нем за голоса избирателей поборются действующий президент Петр Порошенко и шоумен Владимир Зеленский. Подобное развитие событий, Александр Лукашенко спрогнозировал еще 1 марта – в ходе «Большого разговора».

Кстати, несколькими годами ранее белорусский лидер безошибочно предсказал победу Дональду Трампу. В это тогда мало кто верил. И вот сегодня Медведчук – в шутку, конечно, – заметил, что приехал узнать результаты второго тура. Ну и как политик подчеркнул, что в любом случае Украина и Беларусь будут развивать сотрудничество. Виктор Медведчук: «У меня уникальный шанс первым из граждан Украины узнать о том, кто победит на выборах» Кроме этого, на встрече во Дворце Независимости обсуждали ситуацию в Донбассе и роль Минска, и лично Александра Лукашенко в мирном урегулировании конфликта. Виктор Медведчук отметил, что Беларусь предоставила хорошие условия для ведения переговоров. А то, что встреча контактной группы проходит постоянно, это значительный шаг на пути к миру. Глава государства подтвердил, что Беларусь будет и дальше способствовать разрешению ситуации в Донбассе.

Виктор Медведчук, глава политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» (Украина):

Настрой Александра Григорьевича – что он в очередной раз подтвердил в беседе со мной – он готов к участию во всех вопросах мирного урегулирования при тех обстоятельствах, которые он излагал неоднократно и говорил сегодня о том, что необходимо желание двух сторон. Желание России, желание Украины. И он сделает все необходимое, что зависит от него как от главы государства, что зависит от Республики Беларусь, чтобы мир в Украине стал реальностью, а боевые действия прекратились. Почему так важно, на взгляд экспертов в том числе и в Украине, участие в этом мирном процессе Александра Григорьевича Лукашенко, потому что украинские граждане с огромным доверием относятся к нему. Даже последние социологические исследования засвидетельствовали, что среди глав иностранных государств на первом месте по поддержке уровня доверия является Лукашенко Александр Григорьевич. Это 52-54%.

Какие оценки идут со стороны украинских граждан по поводу действий Александра Григорьевича? Последний случай, как у нас называется «на ферме». Видеосюжеты очень активно транслировались на отдельных телеканалах в Украине, и смотрят их на YouTube. Когда большинство наших граждан действительно не просто с восхищением смотрят по поводу того, как господин Лукашенко наводит порядок, и является символом для украинцев стабильности и порядка, как он ставит на место чиновников или точнее снимает их с мест. И это воспринимается и с восхищением и, я скажу честно, даже с завистью.