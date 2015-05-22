Урегулирование украинского кризиса: в Минске трехсторонняя контактная группа подводит первые итоги работы тематических подгрупп

Новости Беларуси. В Минске обсуждают пути урегулирования украинского кризиса. Трехсторонняя контактная группа в «Президент-отеле» подводит первые итоги работы тематических подгрупп.

Несколькими часами ранее там же состоялось заседание рабочей подгруппы по политическим вопросам. Оно проходило в закрытом для прессы режиме.

14 мая прошло заседание экономической, а 19 – подгрупп по гуманитарным вопросам и безопасности. Участники обсудили восстановление банковской системы Донбасса, инфраструктуры и предприятий региона, а также механизм обмена пленными.

Создание рабочих подгрупп в рамках контактной группы по Украине было предусмотрено подписанным 12 февраля комплексом мер по выполнению минских соглашений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.