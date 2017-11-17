Вице-канцлер Германии: Мы должны вместе рекламировать Беларусь как площадку для международного бизнеса
Новости Беларуси. Новая страница в белорусско-германских отношениях. Это 17 ноября подчеркнул Президент Александр Лукашенко на встрече с вице-канцлером, федеральным министром иностранных дел ФРГ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В этой должности Зигмар Габриэль с января 2017.
Как отметил глава государства, отношения двух стран меняются в лучшую сторону. Германия – один из ключевых внешнеторговых партнеров Беларуси: занимает четвертое место по объему товарооборота. 17 ноября немецкий министр, уже выступая на Минском форуме, выразил надежду увидеть белорусского лидера на саммите «Восточного партнерства» в Брюсселе на следующей неделе.
Эту встречу по многим причинам можно считать исторической. Как-никак первый с 1995 года двусторонний визит Федерального министра иностранных дел Германии в Беларусь. Обсудить действительно есть что: международную и региональную повестку и, конечно же, перспективы развития диалога по линии Беларусь-ЕС.
Две страны сегодня связывает 20 договоров.
В последнее время визиты особенно активизировались. Для участия в переговорах «в нормандском формате» к нам приезжали канцлер ФРГ Ангела Меркель, потом федеральный министр иностранных дел, с марта действующий Федеральный президент ФРГ Штайнмайер. Хорошо налажены межпарламентские связи. Все это, несомненно, говорит о заинтересованности к партнерству.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Я хочу вас, прежде всего, поблагодарить за наших детей, которые ежегодно тысячами отдыхают в Германии из районов, подвергшихся Чернобыльской катастрофе. Почти весь импорт из Германии – это высокотехнологичное оборудование, технологии. Мы бы очень хотели, чтобы этот позитивный процесс имел свое продолжение на более высоком экономическом уровне. Я бы предложил вам повнимательнее отнестись к развитию свободной экономической зоны «Великий камень».
Германия, уважаемый Габриэль, может внести великий вклад в развитие послевоенной истории, современной истории, если будет настойчиво претворять в жизнь свою линию по нормализации отношений на востоке Украине. Мы действительно имеем много проблем и после встречи здесь, в «нормандском формате». Но, тем не менее, там нет войны.
Если бы руководство Германии не заняло жесткую позицию в этом вопросе, там бы до сих пор тысячами гибли люди.
Что касается наших отношений, хочу сказать главное. Если мы договоримся и пообещаем вам что-то сделать, мы обязательно сделаем. Заверяю вас в том, что с территории Беларуси вы никогда не получите ни одного сигнала в нарушение целостности и безопасности европейского континента.
Зигмар Габриэль опытный политик с насыщенной карьерой. На протяжении 15 лет был депутатом ландтага Нижней Саксонии, потом Бундестага ФРГ. Работал в министерствах. С декабря 2013 – вице-канцлер Германии, с января 2017 года – еще и министр иностранных дел.
Он подчеркнул: две страны связывают довольно непростые страницы истории.
Речь, конечно, о Второй мировой. А потом добавил: быть может, именно исторический опыт и позволил Беларуси стать площадкой мирных переговоров.
Зигмар Габриэль, вице-канцлер, федеральный министр иностранных дел Федеративной Республики Германия:
Мы думаем о тех ужасных преступлениях, которые были совершены немцами против Беларуси и граждан страны во время Второй мировой войны. Поэтому сегодня является чудом то, с какой дружелюбностью и открытостью, несмотря на это, граждане вашей страны относятся к Германии. Такое небольшое государство с 10-миллионным населением, пройдя через такой исторический опыт, предназначено и как бы больше всего подходит для того, чтобы, в случае возникновения конфликтов в других странах, играть роль посредника. И, возможно, именно поэтому Минск стал такой прекрасной площадкой для переговоров в формате «нормандской четверки».
Анастасия Иванникова, СТВ:
Сегодня Германия в списке основных внешних торговых партнеров Беларуси. Она занимает четвертое место по товарообороту после России, Украины и Китая. Экспортируем нефть, продукцию лесной промышленности и деревообработки. У импорта ярко выраженный инвестиционный характер.
Именно Германия лидер по поставкам высокотехнологичного оборудования. За 2016 год привлечено инвестиций на 100 миллионов долларов. Один из значимых проектов – строительство дрожжевого комбината в Слуцке. Немецкие резиденты есть и в индустриальном парке «Великий камень». Так, к примеру, в будущем компании намерены реализовать инвестиционный проект по выпуску светодиодных элементов и организовать инновационное производство композитных материалов.
Зигмар Габриэль:
Мы должны вместе рекламировать Беларусь как площадку для международного бизнеса. Здесь очень много возможностей для международных инвестиций и для Германии. Это страна с прекрасным образованием. Люди, живущие здесь, привыкли работать на промышленных производствах.
Владимир Макей, министр иностранных дел Республики Беларусь:
Мы хотим иметь нормальные отношения и с Востоком, и с Западом, понимая, что мы находимся на стыке этих двух геополитических игроков. Европейский союз для нас является вторым по значимости торгово-экономическим партнером. Оттуда к нам идут инвестиции, современные технологии. Поэтому мы просто обязаны иметь нормальные отношения с Европейским союзом, включая Германию, которая является членом ЕС.
О том, что тема укрепления двусторонних отношений особенно актуальна на фоне предстоящего саммита «Восточного партнерства» в Брюсселе, говорили и на XV Минском форуме. Участие в нем принял немецкий гость. С 2009 года наша страна участвует в этой инициативе ЕС. В октябре Беларуси поступило приглашение участвовать в саммите Восточного партнерства. Внедрение электронного правительства, взаимодействие между центром и регионами, инвестиции и сотрудничество с иностранными предприятиями. Всего Минский форум собрал около 300 участников. Это значит, что партнеры уж точно готовы к продуктивному диалогу.