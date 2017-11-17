Вице-канцлер Германии: Мы должны вместе рекламировать Беларусь как площадку для международного бизнеса

Новости Беларуси. Новая страница в белорусско-германских отношениях. Это 17 ноября подчеркнул Президент Александр Лукашенко на встрече с вице-канцлером, федеральным министром иностранных дел ФРГ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В этой должности Зигмар Габриэль с января 2017. Как отметил глава государства, отношения двух стран меняются в лучшую сторону. Германия – один из ключевых внешнеторговых партнеров Беларуси: занимает четвертое место по объему товарооборота. 17 ноября немецкий министр, уже выступая на Минском форуме, выразил надежду увидеть белорусского лидера на саммите «Восточного партнерства» в Брюсселе на следующей неделе. Эту встречу по многим причинам можно считать исторической. Как-никак первый с 1995 года двусторонний визит Федерального министра иностранных дел Германии в Беларусь. Обсудить действительно есть что: международную и региональную повестку и, конечно же, перспективы развития диалога по линии Беларусь-ЕС. Две страны сегодня связывает 20 договоров. В последнее время визиты особенно активизировались. Для участия в переговорах «в нормандском формате» к нам приезжали канцлер ФРГ Ангела Меркель, потом федеральный министр иностранных дел, с марта действующий Федеральный президент ФРГ Штайнмайер. Хорошо налажены межпарламентские связи. Все это, несомненно, говорит о заинтересованности к партнерству.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я хочу вас, прежде всего, поблагодарить за наших детей, которые ежегодно тысячами отдыхают в Германии из районов, подвергшихся Чернобыльской катастрофе. Почти весь импорт из Германии – это высокотехнологичное оборудование, технологии. Мы бы очень хотели, чтобы этот позитивный процесс имел свое продолжение на более высоком экономическом уровне. Я бы предложил вам повнимательнее отнестись к развитию свободной экономической зоны «Великий камень». Германия, уважаемый Габриэль, может внести великий вклад в развитие послевоенной истории, современной истории, если будет настойчиво претворять в жизнь свою линию по нормализации отношений на востоке Украине. Мы действительно имеем много проблем и после встречи здесь, в «нормандском формате». Но, тем не менее, там нет войны. Если бы руководство Германии не заняло жесткую позицию в этом вопросе, там бы до сих пор тысячами гибли люди. Что касается наших отношений, хочу сказать главное. Если мы договоримся и пообещаем вам что-то сделать, мы обязательно сделаем. Заверяю вас в том, что с территории Беларуси вы никогда не получите ни одного сигнала в нарушение целостности и безопасности европейского континента.

Зигмар Габриэль опытный политик с насыщенной карьерой. На протяжении 15 лет был депутатом ландтага Нижней Саксонии, потом Бундестага ФРГ. Работал в министерствах. С декабря 2013 – вице-канцлер Германии, с января 2017 года – еще и министр иностранных дел. Он подчеркнул: две страны связывают довольно непростые страницы истории. Речь, конечно, о Второй мировой. А потом добавил: быть может, именно исторический опыт и позволил Беларуси стать площадкой мирных переговоров.

Зигмар Габриэль, вице-канцлер, федеральный министр иностранных дел Федеративной Республики Германия:

Мы думаем о тех ужасных преступлениях, которые были совершены немцами против Беларуси и граждан страны во время Второй мировой войны. Поэтому сегодня является чудом то, с какой дружелюбностью и открытостью, несмотря на это, граждане вашей страны относятся к Германии. Такое небольшое государство с 10-миллионным населением, пройдя через такой исторический опыт, предназначено и как бы больше всего подходит для того, чтобы, в случае возникновения конфликтов в других странах, играть роль посредника. И, возможно, именно поэтому Минск стал такой прекрасной площадкой для переговоров в формате «нормандской четверки».

Анастасия Иванникова, СТВ:

Сегодня Германия в списке основных внешних торговых партнеров Беларуси. Она занимает четвертое место по товарообороту после России, Украины и Китая. Экспортируем нефть, продукцию лесной промышленности и деревообработки. У импорта ярко выраженный инвестиционный характер. Именно Германия лидер по поставкам высокотехнологичного оборудования. За 2016 год привлечено инвестиций на 100 миллионов долларов. Один из значимых проектов – строительство дрожжевого комбината в Слуцке. Немецкие резиденты есть и в индустриальном парке «Великий камень». Так, к примеру, в будущем компании намерены реализовать инвестиционный проект по выпуску светодиодных элементов и организовать инновационное производство композитных материалов.

Зигмар Габриэль:

Мы должны вместе рекламировать Беларусь как площадку для международного бизнеса. Здесь очень много возможностей для международных инвестиций и для Германии. Это страна с прекрасным образованием. Люди, живущие здесь, привыкли работать на промышленных производствах.