ВГС Союзного государства: о чем говорили Президенты Беларуси и России – публично и за закрытой дверью?

Новости Беларуси. Еще одна цифра недели – 6 миллиардов российских рублей – бюджет Союзного государства на нынешний год. Как сохранить белорусско-российские отношения на уровне в четверг в Минске говорили Александр Лукашенко и Владимир Путин на площадке Высшего госсовета.

Сегодня непростая ситуация и в мировой экономике, и на постсоветском пространстве, однако это не должно повлиять на расстановку приоритетов в союзном строительстве. Корреспондент программы «Неделя» на СТВ – о главном политическом событии недели.

Высший госсовет Союзного государства в прошлый раз Минск принимал девять лет назад. Во Дворце Независимости он проходит впервые. Тем не менее, и гостевая делегация, и российские журналисты чувствуют себя здесь очень уверенно. Бывали и не раз. Кремлевский пул, как и все остальные, запросто ориентируется в лабиринтах переходов между залами. Подмечаем детали, по которым можно еще до начала судить о тональности всего события.

Алексей Мартиненок:

В холле ﻿Дворца Независимости сразу бросается в глаза отсутствие флагов и прочих атрибутов торжественного церемониала. Традиционного совместного фото не предусмотрено. Так что даже сам протокол как бы намекает, что разговор будет без лишнего пафоса и по существу.

Лидеры начали разговор в формате тет-а-тет. Ни слова «на камеру» – только несколько протокольных кадров. Часы сверили, в прочем, как и несколько недель назад в Сочи. То, что вопросы к этой встрече проработаны очень глубоко и проблем быть не может, стало ясно и по настроению глав государств.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Традиционно, позвольте мне вас приветствовать в нечужой вам Беларуси. Честно скажу, я очень ждал вашего приезда. И отмечаю то, что обычно, если уезжает Президент (Владимир Владимирович мне всегда говорил), то остается на хозяйстве премьер. Если уезжает Дмитрий Анатольевич, Владимир Владимирович обязательно в Москве. Но сегодня я вам очень благодарен, что все мы собрались здесь, в Минске.

Владимир Путин, Президент Российской Федерации:

Мы очень рады быть в Беларуси. Действительно, наши команды хорошо поработали. Мы знаем, в каком мире мы живем, что происходит в мировой экономике, в наших, соответственно. Немало вопросов, которые требуют нашего особого внимания, причем на самом высшем уровне. Но в целом хотел бы отметить, что все, что началось ровно 20 лет назад, имею в виду начало строительства Союзного государства, ничего это не утрачено. Наоборот, этот интеграционный проект развивается, развивается успешно и, безусловно, в известной степени становится даже драйвером развития интеграционных процессов на всем постсоветском пространстве.

Взаимодействие Беларуси и России во внешней политике – один из пунктов повестки. Стратегическое партнерство налажено настолько тесно и основано на таких серьезных связях, что более правильно в таком случае говорить о корректировке курса, нежели о решении конфликтных вопросов. Проблемы в экономике тоже схожи.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Нашу интеграцию испытывают на прочность глобальная экономическая нестабильность, кризис доверия в международных отношениях, эскалация вооруженных конфликтов и обострение информационных войн. Однако сложившаяся ситуация не должна влиять на расстановку приоритетов в работе Союзного государства. Первостепенное внимание – экономической составляющей. Потенциал двусторонних торгово-экономических отношений, к сожалению, мы реализуем не в полной мере. В ситуации общемирового ухудшения экономической конъюнктуры это вряд ли оправдано. Мы вместе. И об этом мы с Президентом договорись, должны продумать, как взаимовыгодно задействовать и максимально использовать наши ресурсы.

Путин подметил важную деталь: если в физическом смысле товарооборот просел минимально, то в денежном падение заставляет задуматься. Одной надеждой на рост цен на нефть ситуацию не исправить. Надо искать резервы.

Владимир Путин, Президент Российской Федерации:

Убежден, что и у России, и у Беларуси достаточно внутренних резервов, задействовав которые, мы сможем восстановить устойчивые темпы экономического развития Союзного государства, вернуть взаимную торговлю на траекторию устойчивого роста. Именно на это должна быть ориентирована и дальнейшая реализация принятого в марте 2015-го года в программных документах ряда позиций. Они отражены в плане мероприятий по созданию условий для торгово-экономического сотрудничества и в списке приоритетных задач развития Союзного государства до 2017-го года.

В общем, курс на развитие. Несмотря на то, что на проект Союзного государства часто сыпалась критика. Мол, объединение формально. Ответный реверанс – на слова отвечать делом. Уже реализовано более полусотни совместных программ. Их основной исполнитель – белорусская Академия наук. Речь о космических системах, наноэлектронике, лазерной технике, генных и биотехнологиях.

Иван Солоневич, начальник главного управления научной, научно-технической и инновационно-производственной деятельности НАН Беларуси:

Сама жизнь оценивает их эффективность, то есть результаты востребованы. Вот, допустим, мы разрабатывали программу по стандартизации СГ. В результате выполнения этой программы разработано и уже зарегистрировано 68 стандартов в области космической техники. Из них 29 разработаны белорусскими учеными.

Сергей Кизима, доктор политических наук, заведующий кафедрой международных отношений Академии управления при Президенте Республики Беларусь:

Мы с вами не замечем, но работают совместные программы по борьбе с наркотиками, работают совместные программы по борьбе с преступностью, реализуются совместные программы в сфере военной безопасности, в сфере борьбы с терроризмом. Все это есть, все это работает. Просто это как данность, как воздух. Мы привыкли, что есть достаточно серьезный уровень безопасности в Беларуси, но не всегда думаем о том, насколько это взаимосвязано с совместными программами в рамках Союзного государства.

В этот же день был принят Бюджет Союзного государства. В документе красной строкой прописано финансирование самых важных программ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Сегодня мы приняли Бюджет Союзного государства на 2016-й год. Важно, что в текущей непростой финансово-экономической ситуации утвержден его объем в размере более 6 миллиардов российских рублей. Значительная часть этих средств пойдет на союзные программы, на те мероприятия, которые для нас являются ключевыми.

Структура общего кошелька несколько отличается, к примеру, от бюджета государственного. В Союзном государстве в равной степени поддерживается и социальная сфера, и совместные проекты.

Олег Ильин, директор агентства стратегического и экономического развития:

30% всех расходов будут направлены на промышленность, сельское хозяйство, транспорт связь. То есть на ключевые отрасли экономики как для нас, так и для России, где много совместных проектов и программ. Около 7% процентов направят на военное сотрудничество, поддержку безопасности. И около 26% будут направлены в социальную сферу – образование, здравоохранение.

Союзный бюджет по сути своей поддерживает платформу, на которой за двадцать с лишним лет выросло партнерство с высшим уровнем доверия. Количество настолько интегрированных экономик во всем мире можно пересчитать по пальцам. А проекты масштаба строительства Белорусской АЭС (а это 10 миллиардов долларов) для масштабов нашей страны просто уникальны. Но, как известно, дорогого стоят в первую очередь общая история и дружба, которую не купишь.