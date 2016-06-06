Диверсификация экспорта, взаимодействие с ЕС и странами Африки: Президент принял верительные грамоты послов 13 государств

Новости Беларуси. Диверсификация экспорта, нормализация отношений с Евросоюзом и перспективы сотрудничества со странами Африканского региона. 6 июня Александр Лукашенко принял верительные грамоты послов Австралии, Ганы, Гвинеи, Зимбабве, Республики Корея, Никарагуа, Объединенных Арабских Эмиратов, Польши, Словакии, Судана, Филиппин, Эфиопии и Японии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Обращаясь к дипломатам, Президент Беларуси выразил уверенность, что их дипломатическая миссия послужит углублению и расширению двусторонних связей, а также поможет найти новые форматы взаимодействия между странами.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Уважаемые господа, приветствую вас в столице Беларуси. Хочу отметить, что такие черты характера, как открытость, гостеприимство, веротерпимость и миролюбие глубоко укоренились в менталитете нашего народа. Эти качества, позволившие Беларуси стать своего рода опорой стабильности и безопасности в регионе, были сформированы непростой историей, оставившей неизгладимые рубцы на белорусской земле. Выполняя свою посольскую миссию, вы сможете лучше узнать и по достоинству оценить то героическое и одновременно трагическое прошлое, которое лежит в основе современной миролюбивой и многовекторной внешней политики нашего государства. С учетом открытости белорусской экономики важным фактором устойчивого развития нашей страны является эффективная внешнеэкономическая деятельность, которая обеспечивает сбалансированность во внешней торговле, участие в международном разделении труда. Сегодня одной из ключевых целей экономической политики Беларуси становится планомерная диверсификация экспорта и равномерное распределение наших торговых связей между тремя основными регионами мира – Евразийским экономическим союзом, Европейским союзом и нашими партнерами в Азии, Африке и Америке. К 2020 году страна планирует выйти на пропорциональное соотношение по каждому из этих направлений. Хочу отметить, что нынешний год принес позитивные сдвиги в нормализации наших отношений с Европейским союзом. Безусловно, мы заинтересованы в максимальном углублении взаимосвязей с Евросоюзом, поддержании нарастающей динамики нашего сотрудничества.