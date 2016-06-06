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Александр Лукашенко примет участие в Форуме регионов Беларуси и России и встретится с Владимиром Путиным 8 июня

06 июня 2016 16:29
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Новости Беларуси. 7 июня пути расширения взаимодействия и налаживания тесных контактов  будут обсуждать участники  одного из самых масштабных мероприятий в жизни двух стран. В столице начнет работу III Форум регионов Беларуси и России.

На два дня, 7 и 8 июня, Минск станет большой интеграционной площадкой. В мероприятиях форума участие примет Президент Беларуси. Ожидается, что Александр Лукашенко 8 июня выступит на пленарном заседании. В этот же день запланирована двусторонняя встреча главы белорусского лидера с президентом России Владимиром Путиным. Она состоится во Дворце Независимости. Главы государств обсудят актуальные вопросы двусторонней повестки дня, взаимодействие в интеграционных объединениях, международную проблематику.

А главной темой большого разговора участников форума станет социально-гуманитарное сотрудничество в Союзном государстве. В этот раз стороны сделают акцент  на двух ключевых моментах: первый – равные права и условия для жизни граждан в Союзном государстве, второй – молодежная политика.  Планируется работа секций по девяти направлениям. Кроме того, по итогам участники подпишут порядка 40 соглашений на уровне правительств двух стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Международное сотрудничество # Беларусь-Россия

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