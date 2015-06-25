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Александр Лукашенко: Создание ЕАЭС существенно расширяет диапазон торгово-экономического сотрудничества

25 июня 2015 10:51
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Новости Беларуси. Беларусь готова развивать сотрудничество с государствами со всего земного шара. Об этом говорил Александр Лукашенко, обращаясь к новым лицам иностранного дипкорпуса. Верительные грамоты президенту во Дворце Независимости вручили 11 послов. Это представители Аргентины, Бельгии, Бенина, Бразилии, Дании, Иордании, Ирландии, Кувейта, Туркменистана, Уругвая и Швеции.

Александр Лукашенко всех поздравил с началом дипломатической миссии и выразил уверенность в плодотворной совместной работе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:
Наша встреча проходит в преддверии национального праздника – Дня независимости Республики Беларусь. В жизни каждого народа есть судьбоносные даты, которые становятся точкой отсчета нового этапа истории. Для нас такой вехой стало освобождение белорусской земли от немецко-фашистских захватчиков, которые обрекали наш народ на полное уничтожение. Отстояв в жесточайших сражениях право на жизнь и потеряв треть своего населения, страна возродилась из пепла и окрепла. Память о героическом подвиге белорусского народа обязывает нас не забывать уроки истории, бережно относиться к наследию предыдущих поколений, проводить миролюбивую политику и постоянно заботиться о безопасности и устойчивом развитии нашего молодого суверенного государства. Вы приступаете к работе в очень важный и динамичный период времени, когда Беларусь выходит на новый уровень интеграционных процессов. Создание Евразийского экономического союза существенно расширяет диапазон торгово-экономического сотрудничества с нашей страной, повышает ее инвестиционную привлекательность. Беларусь готова к наращиванию взаимовыгодного сотрудничества с государствами из различных уголков земного шара. Особое внимание Беларусь уделяет взаимодействию со странами Содружества Независимых Государств. Полагаю, что ваша деловая активность, инициативы, творческий подход к решению самых сложных вопросов принесут ощутимую практическую отдачу, позволят достичь новых рубежей в двусторонних отношениях на благо наших народов.

После церемонии глава государства лично пообщался с каждым из новых послов. С некоторыми из этих стран Беларусь связывают крупные проекты. Например, такие как строительство в Туркменистане Гарлыкского горно-обогатительного комбината.  

Назаркулы Шакулыев, Чрезвычайный и Полномочный Посол Туркменистана в Республике Беларусь:
Скоро, 1 сентября, будет первая продукция выпускаться на горно-обогатительном комбинате. Поэтому отношения Беларуси с Туркменистаном очень хорошие, дружественные. И впредь тоже будем поднимать на новый уровень эти отношения.

Мартин Оберг, Чрезвычайный и Полномочный Посол Королевства Швеция в Республике Беларусь:
Виден потенциал Беларуси. Я думаю, особенно в экономическом потенциале мы не достигли пока того, что возможно будет. Надеюсь, мы сможем вместе работать над этим. 

# Послы в Беларуси # Александр Лукашенко # Назаркулы Шакулыев # Мартин Оберг

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