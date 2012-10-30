Как в Минске решается вопрос для медиков?

Новости Беларуси. Новостройки для медиков во Фрунзенском районе введут в эксплуатацию в следующем году. Как минимум 200 человек обзаведутся хоть и временными, но зато своими квадратными метрами. Решение квартирного вопроса для столичных врачей на этом не закрывается. Уже разрабатывается проектно документация для строительства новых общежитий, сообщили в программе «Большой город» на СТВ.

Николай Сковородко, заместитель председателя комитета по здравоохранению Мингорисполкома:

Очередность довольно большая: на очереди состоит более тысячи человек. Это общежитие планируется на 153 квартиры, куда мы заселим, возможно, около 200 наших работников.