Акции протеста в Перу закончились беспорядками. Полиция применила слезоточивый газ и водометы

Новости Перу. В столице Перу Лиме массовые акции протеста закончились беспорядками и столкновениями с полицией. Для разгона демонстрантов стражи порядка применили слезоточивый газ и водометы. Манифестанты ответили камнями и палками.

Подобные манифестации проходят в Перу уже не один год. В них участвуют в основном студенты и школьники. Они требуют реформы образования, которая включает значительное снижения стоимости обучения и повышения качества образования.

Акции протеста прошли также в других городах страны. Несколько человек получили ранения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.