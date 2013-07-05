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Акции протеста в Перу закончились беспорядками. Полиция применила слезоточивый газ и водометы

05 июля 2013 06:43
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Новости Перу. В столице Перу Лиме массовые акции протеста закончились беспорядками и столкновениями с полицией. Для разгона демонстрантов стражи порядка применили слезоточивый газ и водометы. Манифестанты ответили камнями и палками.

Подобные манифестации проходят в Перу уже не один год. В них участвуют в основном студенты и школьники. Они требуют реформы образования, которая включает значительное снижения стоимости обучения и повышения качества образования.

Акции протеста прошли также в других городах страны. Несколько человек получили ранения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Массовые беспорядки # Массовые беспорядки # Фотофакт

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