«Ваши высокие результаты – это позитивный имидж Беларуси»: Президент напутствовал олимпийцев

Новости Беларуси. На пути в Рио-де-Жанейро. Во Дворце Независимости сегодня торжественно проводили национальную олимпийскую сборную на главные старты четырехлетия.

Это 144 лучших атлета страны, каждый из которых претендует на олимпийские награды высшей пробы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Напутствие спортсменам дал лично Президент. Александр Лукашенко подчеркнул - государство сделало все необходимое для того, чтобы олимпийцы могли спокойно подготовится и достойно выступить в Бразилии.

Юлия Бешанова, СТВ:

В этом зале, что называется, «цвет» белорусского спорта. Почти полсотни выдающихся белорусских атлетов - главных претендентов на олимпийское золото. Меньше, чем через неделю самолеты с участниками главных стартов планеты отправятся в Бразилию. Пока же их чествуют и напутствуют во Дворце независимости

Столько титулованных спортсменов в одном зале можно увидеть только раз в четыре года. Белорусская олимпийская сборная в полном составе – 144 лучших атлета. Александр Богданович в мире спорта – персона известная. На пару со своим братом Андреем спортсмен выиграл олимпийское золото пекинской Олимпиады на дистанции в тысячу метров. В Рио именно этот спортсмен станет капитаном белорусской команды.

Александр Богданович, капитан олимпийской сборной Республики Беларусь:

Как капитану команды мне нужно представить команду, а каждый спортсмен настраивается по-своему и ему в этом не нужно мешать. Мы едем, конечно, с боевым настроем, чтобы показать результат. Другого от нас не ждут и мы будем стараться показать, сделать всё возможное. Команда, думаю, готова хорошо

Арман-Маршалл Силла на планетарных Играх - дебютант. Говорит, настроение боевое. Кстати, таэквондо под белорусским флагом на Олимпиаде будет представлено впервые в истории. Спортсмен уверяет – к заветной Олимпийской мечте шел с самого юного возраста. После сложного периода подготовки рассчитывает только на собственные силы. Правда, уже за кадром признается – вместе с боевым кимоно обязательно возьмет с собой свои тапочки – своеобразный талисман, который не подводил уже много лет.

Арман-Маршалл Силла, член олимпийской сборной Республики Беларусь (таэквондо):

Хотелось бы, конечно, максимально себя реализовать, наивысший результат показать. Рассчитываю на медаль, то есть, я ж не зря туда еду, должен привезти багаж с собой. Конечно, ответственно – всё-таки, первый представитель своего вида спорта от нашей страны. Но это меня ещё больше подстёгивает и придаёт сил.

Нынешняя сборная – «сплав» опыта и молодости. Пятерка «художниц» на олимпийский помост выйдет впервые. За хрупкими плечами белорусских гимнасток – увесистая медальная олимпийская история. Поэтому и ответственность – особая. К стартам готовятся более чем серьезно – ежедневные тренировки по восемь часов – без выходных и праздничных дней.

Мария Кадобина, член олимпийской сборной Республики Беларусь:

У нас сложилась команда из пятерых человек, групповое упражнение, которые поедут на Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро. Мы надеемся, что у нас всё сложится, у нас есть чуть меньше месяца до Олимпийских игр, будем работать, стараться слушать тренера, выполнять всё, что она говорит. И будем надеяться, что всё сложится.

Для белорусской сборной предстоящие Игры – главный экзамен четырёхлетия Напутствуя спортсменов, Александр Лукашенко подчеркнул – государство сделало все необходимое, для того, чтобы олимпийцы имели возможность спокойно подготовиться и достойно выступить в Бразилии.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Цена олимпийской медали всегда была высока. Сегодня ­– тем более. Посмотрите, как до предела обострилась конкурентная борьба. Зачастую используются неспортивные методы давления на отдельных атлетов и целые страны. Уже не вызывают удивления скандалы, громкие разоблачения, пересмотр итогов давно ушедших в историю соревнований.

Вы все это видите сами, понимаете, уверен, переживаете. В Рио условия для состязаний будут непростыми. Может быть, тяжелыми. Уверен, вы справитесь с этим колоссальным напряжением и покажете достойный результат. Вас будут поддерживать не только близкие люди, вас будет поддерживать, за вас будет болеть вся страна.

Вы лучше других чувствуете, насколько важны ваши победы для нас, для всех белорусов. Олимпиада давно вышла за рамки личных спортивных достижений. Это большая политика и великая честь государства. Помните, что ваши высокие результаты – это позитивный имидж Беларуси и показатель её успешного развития.

Мы все ждём ваших побед. Наша команда – это органичный сплав молодости и опыта. Для одних это первая в жизни Олимпиада, но многие уже выступали на главных играх четырехлетия.

Отдельное спасибо нашим баскетболисткам. Благодаря им, на Олимпийских играх 2016 года Беларусь снова будет представлена в игровых командных видах спорта. Думаю, что мужикам надо равняться на наших девушек. Мы очень надеемся на победы белорусских атлетов. Думаю, что мужикам нужно равняться на наших девушек.

Мы очень надеемся на победы белорусских атлетов. Вы окунетесь в море любви и внимания со стороны наших благодарных болельщиков. Не менее важно, что и государство по достоинству оценит каждое успешное ваше выступление.

Я буду очень рад, если эта Олимпиада даст нам повод так же торжественно, перед всем народом подвести ее итоги и вручить заслуженные награды всем, кто кует олимпийскую славу стране.

В добрый путь, дорогие друзья! Мы ждём вас с победой.

На 31-х Олимпийских играх разыграют 306 комплектов медалей. Наша страна будет представлена в 25 видах спорта. Особые надежды возлагают на художественную гимнастику, тяжелую атлетику, греблю на байдарках и каноэ, шоссейные велогонки, прыжки на батуте. К слову, первая группа атлетов, среди которых команда по стрельбе из лука, отправится в столицу Бразилии уже 23 июля.

Максим Рыженков, первый вице-президент Национального олимпийского комитета Республики Беларусь:

Все воодушевлены, все выражают готовность показать тот результат, ради которого они четырёхлетие готовились, а некоторые – всю свою спортивную жизнь. Мотивированы предельно, собраны. Команда, на сегодняшний, момент, конкурентоспособна. Это очень важно. И, конечно, по силе, по физическому состоянию спортсмены ничем не уступают своим коллегам из других стран

Сразу после встречи с Президентом олимпийцы отправились к, пожалуй, самому символичному памятнику Минска – монументу Победы. По традиции к его подножию спортсмены возложили красные гвоздики, в память о тех, кто принес главную Победу.

Марина Арзамасова, член олимпийской сборной Республики Беларусь:

Готовились мы очень хорошо, у нас были созданы все условия для спортсменов. Были обеспечены всем необходимым, сборы все проведены. Поэтому делаю всё, что от меня зависит. И там буду работать и бороться до конца.

Свой путь за медалями спортсмены начнут 5 августа на легендарном стадионе «Маракана». Тем временем, хронометры уже начали обратный отсчет. До главных стартов в Рио осталось 24 дня и 6 часов.