Холодные воздушные массы арктического происхождения формируют погоду в нашей стране. Предстоящей ночью по северу Беларуси ожидается до -29 градусов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Синоптики из-за такой погоды объявили оранжевый уровень опасности. Пик минимальных температур придется на утро. Несмотря на такой холодный прогноз, до рекорда еще далеко. Аномально морозным в Беларуси был январь 1940 года. Самые низкие температуры за всю историю метеонаблюдений (-42,2 градуса) фиксировались в поселке Славное Толочинского района и -41,5 в агрогородке Бычиха Городокского района.