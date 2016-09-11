Парламентские выборы: 11 сентября проголосовал председатель Нацбанка Павел Каллаур

Новости Беларуси. Сделал свой выбор и глава Нацбанка Беларуси. Павел Каллаур пришел на избирательный участок вместе со своими внучками. Несмотря на выходной день, главный банкир страны поддержал деловой дресс-код, чтобы показать девочкам важность сегодняшнего события, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Павел Каллаур, председатель правления Национального банка Республики Беларусь:

Я свой выбор сделал. Не могу не вспомнить слова ирландского драматурга Бернарда Шоу, что написать хорошую пьесу гораздо проще, чем выдать хороший закон. Поэтому хотелось бы, конечно, нашим кандидатам, вернее, тем депутатам, которые будут в парламенте представлять нашу страну, чтобы они всегда помнили, что это очень сложный труд.