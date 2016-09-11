Прямой эфир

Парламентские выборы: 11 сентября проголосовал председатель Нацбанка Павел Каллаур

11 сентября 2016 12:48
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Сделал свой выбор и глава Нацбанка Беларуси. Павел Каллаур пришел на избирательный участок вместе со своими внучками. Несмотря на выходной день, главный банкир страны поддержал деловой дресс-код, чтобы показать девочкам важность сегодняшнего события, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Павел Каллаур, председатель правления Национального банка Республики Беларусь:
Я свой выбор сделал. Не могу не вспомнить слова ирландского драматурга Бернарда Шоу, что написать хорошую пьесу гораздо проще, чем выдать хороший закон. Поэтому хотелось бы, конечно, нашим кандидатам, вернее, тем депутатам, которые будут в парламенте представлять нашу страну, чтобы они всегда помнили, что это очень сложный труд.

# Выборы-2019

Другие новости рубрики

Все новости
Парламентские выборы: в Беларуси организовано и голосование на дому
11 сентября 2016 12:46

Парламентские выборы: в Беларуси организовано и голосование на дому

Сергей Лебедев: идет спокойная, хорошо организованная избирательная кампания
11 сентября 2016 12:44

Сергей Лебедев: идет спокойная, хорошо организованная избирательная кампания

Александр Лукашенко об оппозиции: «Они не просто далеки от народа, они приближаться к нему не хотят»
11 сентября 2016 12:04

Александр Лукашенко об оппозиции: «Они не просто далеки от народа, они приближаться к нему не хотят»