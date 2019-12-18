Вадим Ипатов: «Председатели участковых избирательных комиссий должны быть готовы к действиям людей, которые провоцируют»

О предстоящей избирательной кампании Вадим Ипатов рассказал в программе «В обстановке мира».

Игорь Марзалюк, ведущий СТВ:

По результатам парламентских выборов обсуждали вы, проговаривали ли такую проблему, как реагировать на вот все эти внешние провокации, которые мы все видели?

Ипатов о выборах президента-2020: «Должно быть железобетонно обеспечено исполнение национального законодательства»

Вадим Ипатов, заместитель председателя Центризбиркома Беларуси, директор Национального центра законодательства и правовых исследований Республики Беларусь:

Первое, должно быть спокойствие. Второе, уверенность. Третье, необходимо применять наше законодательство. Здесь те же председатели участковых избирательных комиссий должны быть готовы к соответствующим действиям тех людей, которые провоцируют, и как действовать в рамках закона, чтобы прекратить безобразие на избирательном участке.

То есть не надо бояться реализовывать свои права! Не надо бояться требовать от тех, у кого есть обязанности, исполнения этих обязанностей.

То есть если это будет именно так, то я думаю, что… Да, конечно же, когда, вы знаете, что у нас было более 5.800 участков, где-то что-то происходит. Но то, что происходит, должно быть настолько минимальным, чтобы не было возможности хоть как-то повлиять на избирательный процесс. То есть избирательный процесс должен обеспечить реализацию избирательных прав граждан в соответствии с Конституцией.