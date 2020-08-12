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Вадим Боровик: Если, не дай Бог, начнутся забастовки, доллар будет стоить 8-12 рублей

12 августа 2020 20:01
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Новости Беларуси. Прошедшие в стране президентские выборы и последовавшие за ними события на улицах городов Беларуси, работу журналистов и зарубежную реакцию в программе «В обстановке мира» на СТВ обсудили белорусские эксперты.  

Вадим Боровик: Если, не дай Бог, начнутся забастовки, доллар будет стоить 8-12 рублей-1

Вадим Боровик, политический аналитик:   
Чтобы сегодня консолидировать общество, надо сказать улице «нет!». Белорусы в общей массе не хотят крови, этих погромов. Мы не должны абсолютно всех людей, которые сегодня вышли, обвинить в том, что они кем-то проплачены. Тогда мы оттолкнем людей. Это наши белорусы. Некоторые добросовестно заблуждаются. Кто сегодня призывает народ к забастовкам, тот хочет его ограбить. Поймите, если, не дай Бог, начнутся забастовки, курс доллар будет стоить 8-12 рублей.  

Андрей Муковозчик, обозреватель «СБ. Беларусь сегодня»:  
На чем консолидировать общество сегодня? Один из узлов – четко каждому осознать: только мы сами, никто не поможет. Это означает: да, какое-то время, может быть, не жить лучше – отложить покупку второй машины, третьей квартиры.   

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# Выборы в Беларуси # Вадим Боровик # Андрей Муковозчик

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