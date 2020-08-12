Вадим Боровик: Если, не дай Бог, начнутся забастовки, доллар будет стоить 8-12 рублей

Новости Беларуси. Прошедшие в стране президентские выборы и последовавшие за ними события на улицах городов Беларуси, работу журналистов и зарубежную реакцию в программе « В обстановке мира » на СТВ обсудили белорусские эксперты.

Вадим Боровик, политический аналитик:

Чтобы сегодня консолидировать общество, надо сказать улице «нет!». Белорусы в общей массе не хотят крови, этих погромов. Мы не должны абсолютно всех людей, которые сегодня вышли, обвинить в том, что они кем-то проплачены. Тогда мы оттолкнем людей. Это наши белорусы. Некоторые добросовестно заблуждаются. Кто сегодня призывает народ к забастовкам, тот хочет его ограбить. Поймите, если, не дай Бог, начнутся забастовки, курс доллар будет стоить 8-12 рублей.



