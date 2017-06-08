Прямой эфир

Представители 18 стран ЦЕИ перспективы взаимодействия видят в реализации «зелёной логистики»

08 июня 2017 17:03
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Объединённые усилия стран Центрально-Европейской инициативы позволят устранить барьеры на пути товарных потоков.

Возможность совместной модернизации транспортной и логистической инфраструктур, упрощение таможенных процедур сегодня обсуждали в Минске

участники международной встречи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Представители 18 стран ЦЕИ перспективы взаимодействия видят в реализации «зелёной логистики» -1

Представители 18 стран ЦЕИ, Евразийского экономического союза, Китая и Литвы перспективы будущего взаимодействия видят в реализации принципа «зелёной логистики» и «цифровых» транспортных коридоров.

Наводить мосты между Европой и Азией будут в привязке к масштабному проекту «Один пояс, один путь».

Первые шаги Беларусь уже сделала.  

Анатолий Сивак, министр транспорта и коммуникаций Республики Беларусь:
Сегодня в международном плане электронная накладная работает в Беларуси с различными государствами. Контейнерный поезд пересекает границу нашу с Евросоюзом за 30 минут. Вы мало в мире, где найдёте такой пример.  

Представители 18 стран ЦЕИ перспективы взаимодействия видят в реализации «зелёной логистики» -4

Беларусь – главный связующий транспортный узел между Европой и Азией. Через нашу страну проходят железнодорожные составы с грузами по маршруту Великого шелкового пути.

А в китайско-белорусском индустриальном парке открыт крупный логистический центр.

Продумывают дальнейшие шаги и по модернизации  инфраструктуры, в том числе, в приграничных зонах.

# Фотофакт # Анатолий Сивак # Международная политика

Другие новости рубрики

Все новости
Президенты Беларуси и Казахстана обсудили двусторонние отношения и взаимодействие обеих стран в интеграционных процессах
08 июня 2017 16:35

Президенты Беларуси и Казахстана обсудили двусторонние отношения и взаимодействие обеих стран в интеграционных процессах

Александр Лукашенко прибыл в Астану для участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества
08 июня 2017 13:50

Александр Лукашенко прибыл в Астану для участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества

Анатолий Сивак: Контейнерные поезда пересекают границу Беларуси с ЕС за 30 минут
08 июня 2017 13:44

Анатолий Сивак: Контейнерные поезда пересекают границу Беларуси с ЕС за 30 минут