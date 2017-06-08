Представители 18 стран ЦЕИ перспективы взаимодействия видят в реализации «зелёной логистики»

Возможность совместной модернизации транспортной и логистической инфраструктур, упрощение таможенных процедур сегодня обсуждали в Минске

Представители 18 стран ЦЕИ, Евразийского экономического союза, Китая и Литвы перспективы будущего взаимодействия видят в реализации принципа «зелёной логистики» и «цифровых» транспортных коридоров.

Наводить мосты между Европой и Азией будут в привязке к масштабному проекту «Один пояс, один путь».

Первые шаги Беларусь уже сделала.

Анатолий Сивак, министр транспорта и коммуникаций Республики Беларусь:

Сегодня в международном плане электронная накладная работает в Беларуси с различными государствами. Контейнерный поезд пересекает границу нашу с Евросоюзом за 30 минут. Вы мало в мире, где найдёте такой пример.