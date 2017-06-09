Владимир Макей: на саммите ШОС будут приняты документы, направленные на борьбу с терроризмом, экстремизмом и преступностью

Новости Беларуси. На саммите Шанхайской организации сотрудничества планируют подписать 11 документов. В том числе и соглашение о совместном противодействии экстремизму и терроризму, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Напомним, крупный форум открывается 9 июня в Астане. В заседании Совета глав государств – участников организации примет участие и Александр Лукашенко. Белорусский лидер озвучит позицию страны по вопросам дальнейшего развития этого влиятельного объединения. Беларусь уже год сотрудничает с организацией в статусе наблюдателя. Такое положение позволяет нашей стране активно участвовать во всех мероприятиях.