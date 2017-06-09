Владимир Макей: на саммите ШОС будут приняты документы, направленные на борьбу с терроризмом, экстремизмом и преступностью

Новости Беларуси. На саммите Шанхайской организации сотрудничества планируют подписать 11 документов. В том числе и соглашение о совместном противодействии экстремизму и терроризму, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Напомним, крупный форум открывается 9 июня в Астане. В заседании Совета глав государств – участников организации примет участие и Александр Лукашенко. Белорусский лидер озвучит позицию страны по вопросам дальнейшего развития этого влиятельного объединения. Беларусь уже год сотрудничает с организацией в статусе наблюдателя. Такое положение позволяет нашей стране активно участвовать во всех мероприятиях.
Владимир Макей, министр иностранных дел Республики Беларусь:
ШОС уделяет большое внимание борьбе с современными вызовами, угрозами – терроризм, экстремизм, преступность. И как раз на этой встрече в Астане будет приниматься ряд документов, которые направлены на борьбу с этим злом. Мы хотели бы быть неотъемлемыми участниками этих процессов.
Также в Астане Александр Лукашенко примет участие в торжественной церемонии открытия международной специализированной выставки «ЭКСПО-2017», где будет работать белорусский павильон. Его посетителей познакомят с нашими последними научными разработками. Выставка посвящена энергетике будущего. Участие в форуме подтвердили более 110 стран и около 20 международных организаций.