Эстонию интересуют цели Беларуси по выстраиванию отношений с ЕС

Новости Беларуси. Эстония заинтересована в активизации работы с Беларусью. Накануне в Минск прибыла парламентская делегация из этой страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На встрече в белорусском парламенте эстонских депутатов интересовали вопросы безопасности, а также цели Беларуси по выстраиванию отношений с ЕС.

С 1 июля Эстония председательствует в Евросоюзе. И в связи с этим готова содействовать укреплению контактов с европейскими странами. Особый потенциал балтийские партнеры видят в сфере культуры и туризма.