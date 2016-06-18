Александр Лукашенко – на фабрике «Спартак»: «Думаю, что за эту пятилетку мы реконструируем окончательно всю медицину и образование»

Перед тем, как выстроить планы на будущее и послушать делегатов от народа, Президент страны совершил поездку в Гомельскую область. Это, в принципе, обычное дело, глава государства лично знакомится с ситуацией в регионах Беларуси, встречается с трудовыми коллективами. В этот раз – с рабочими фабрики «Спартак». Такая ли сладкая жизнь у рабочего класса, как их продукция, наверняка интересно было узнать Александру Лукашенко. И прежде, чем запустить электровоз экономики в следующую пятилетку, Президент открыл движение поездов на электрической тяге по маршруту «Гомель – Минск» и обратно. Юлия Бешанова – с подробностями.

Несмотря на ожидания визита первого лица государства, Гомель продолжал жить в собственном ритме. Прилет Александра Лукашенко пришелся в разгар тренировки спортсменов национальной сборной по гребле.

Если олимпийцы только планируют будущие победы, железнодорожники уже были готовы продемонстрировать свои успехи. Долгожданное событие – запуск регулярного движения поездов по электрической тяге по направлению «Гомель – Минск – Гомель» откладывалось несколько раз. Но ожидание того стоило. Первый запуск состава – что вывод шаттла на орбиту. Кстати, в центре управления перевозками «разрешение на старт» получала диспетчер по фамилии Терешкова.

Событие для белоруской «железки» действительно историческое. Электрифицировано южное – самое загруженное железнодорожное направление в стране. Ежегодно по этому пути перевозят до 10 миллионов человек – это все население нашей страны. Теперь гомельчанам, чтобы добраться до столицы, требуется чуть больше 2,5 часов. Это при том, что раньше дорога занимала почти пять. Президент подчеркнет: железнодорожникам есть чем гордиться, и добавит: в жизни не раз убеждался – на этих людей всегда можно положиться.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

У меня мама работала когда-то на железной дороге, по железной дороге в школу ходил, хорошо знал железнодорожников. У меня самые добрые впечатления о людях-железнодорожниках. С детства и будучи Президентом я убедился, что здесь не люди, а кремень. Это я вам не льщу.

На достигнутом не остановятся. В ближайшее время должны связать Молодечно с границей Литвы, а Жлобин – с Калинковичами. Это участок, который на «новые рельсы» поставит и экономическую составляющую. В Гомельской области – новое Петриковское месторождение, рядом – «Гранит». Перспектива и выгода современного железнодорожного сообщения очевидна.

Владимир Морозов, начальник Белорусской железной дороги:

Создание тарифных условий, те, которые могут быть привлекательными, должны быть привлекательными для наших клиентов. И, соответственно, выстраивать эту логистику перемещения товаров именно по конкурентным тарифам и по хорошим коридорам. Тогда это и есть вопрос экспорта услуг.

Говорили и о дорогах автомобильных. В Беларуси, которая на перекрестке международных транспортных путей, к трассам внимание особое. Новые автомагистрали в ближайшие годы будут строить в направлении сразу трех границ. В очередную пятилетку страна «въедет» по скоростным трассам из Минска через Гродно в Польшу, из Витебска в Латвию и через Полоцк в Литву. Кстати, официально дорогу «Минск – Гомель» откроют к третьему июля.

Тем для общения с Президентом у гомельчан накопилось немало: буквально на каждой «точке» маршрута делились проблемами, просили совета и благодарили за помощь.

Александр Лукашенко:

Я же не могу приезжать постоянно. По случаю. Вот если вы что-то сообразите такое, как сегодня (железная дорога, открыли маршрут, электрифицировали, поезд новый вам купили, поставили несколько до Минска). В два раза быстрее доедите до Минска, чем раньше. Автомобильную дорогу открываем днями.

Эта еще одна реализованная просьба жителей Гомеля – площадка для строительства детской областной больницы. Буквально через несколько лет здесь появится отдельный корпус с начинкой «по последнему слову медицинской техники».

Внимание главы государства к стройке не случайно – просили об этом в коллективном письме практически все жители областного центра.

Чужих детей не бывает, а потому и строить современный медицинский центр решили, что называется, «всем миром». Первый вклад в «общее дело» – 64 миллиарда рублей. Деньги, которые заработаны на республиканском субботнике.

Александр Лукашенко:

Со всех источников: и город, и область должны шевелиться как-то. И меценаты, и бизнесмены, и все. Я готов свою зарплату отдавать, но надо собирать понемногу-понемногу, чтобы это была общенародная стройка. Это будет самая современная больница. Это дети – и оборудование должно быть соответствующее.

Ждали визита главы государства и на кондитерской фабрике «Спартак». Сегодняшнему лидеру отечественной сладкой индустрии есть чем гордиться.

Олег Жидков, генеральный директор кондитерской фабрики:

За прошедшие несколько лет имеется динамика устойчивого развития как выручки от реализации в целом по предприятию, так и выручки от реализации на одного работника, что позволяет нам сегодня повышать заработную плату. По итогам работы за 2015 год заработная плата средняя по предприятию составила 7 млн 200 тысяч рублей.

На предприятии признаются: для работников фабрики «модернизация» стала синонимом «цивилизации». Именно так «Спартак» выглядел всего несколько лет назад. Низкие экономические показатели, «морально устаревшее оборудование», ручной труд и интерьеры еще «советских» времен. Сегодня у фабрики почти со столетней историей «современное лицо» и добрые традиции.

Вафельная линия была ведена в строй только в начале 2016 года. Проект обошелся предприятию почти в 10 миллионов евро. Но она уже начинает окупать вложенные в нее средства. Тонна хрустящей продукции в час, полная автоматизация, а главное – качество на уровне мировых аналогов.

В модернизацию в последние году вкладывают больше 95% прибыли. В результате с конвейера сходит 3,5 сотни наименований продукции. То есть почти вся возможная линейка кондитерских изделий: от печенья до шоколада. Качеством завоевали и потребителя: белорусский бренд гомельского производства добрался до Сингапура, ЮАР, Австралии. Планируют «покорить» и китайского покупателя.

Олег Жидков, генеральный директор кондитерской фабрики:

Это многомиллиардный рынок, на который уже наша продукция поставляется. Мы получили сертификаты, подтверждающие качество, именно китайского образца. Есть у нас возможности для модернизации и выхода на новые рынки сбыта.

Сегодня предприятие крепко «стоит на ногах», а его работники уверенно смотрят в будущее. Кладовщица Людмила Власкова работает здесь без малого 20 лет и ни разу не помышляла об уходе.

Людмила Власкова, работник кондитерской фабрики:

Я, когда прихожу на работу, у меня радуется сердце, открывается душа, хочу работать. Когда прихожу домой, вся пахну шоколадом. Когда стабильное положение в стране, тогда и жить хочется, веселее становится, настроение другое.

О том, что волнует каждого гомельчанина, женщина решила спросить лично у Президента. Как мама, она тоже подписывала письмо о строительстве больницы, но теперь переживает, «потянет ли бюджет» масштабную стройку.

Александр Лукашенко:

Если ваше предприятие будет работать вот так и другие хотя бы так, у нас средств хватит на все. Вы знаете, что мы люди считающие, мы контролируем эти процессы и будем заниматься подобными инвестициями в развитие инфраструктуры и социальных объектов. Думаю, что за эту пятилетку мы реконструируем окончательно всю медицину и все образование.

В общении с коллективом «закрытых» тем не было: вступительная кампания, школьные программы, социальная политика. Не обошли вниманием и грядущую деноминацию. Технический момент замены денег накануне Всебелорусского народного собрания и парламентской избирательной кампании имеет и немалый политический вес. Слухи о возможных махинациях и росте цен Президент развеял и подчеркнул: этот вопрос на особом контроле.

Александр Лукашенко:

В связи с деноминацией роста цен не будет. Это я вам гарантирую. Ваш губернатор это слышит. Это мой первый помощник и представитель Гомельской области. Мы за это оторвем головы. Вот они пусть слышат. Недавно я подписал указ, и наше Министерство торговли, я его сделал Министерством антимонопольной политики и торговли. То есть это Министерство, которое будет осуществлять тотальный контроль за ценообразованием.

От экономических проблем – к любимому виду спорта. Работники фабрики успели обсудить с Президентом и футбольные баталии на полях чемпионата Европы. Как «подтянуть» нашу сборную до европейского уровня и за какую команду болеет сам глава государства?

Александр Лукашенко:

Я, честно говорю, ни за кого не болею. Я переживаю за украинцев, россиян, естественно. Болею за футбол, ищу ту фишку, которую надо взять для нашего футбола, в Беларусь.

Расставались на «дружеской ноте», довольные открытым диалогом. Александр Лукашенко признавался: обновленный «Спартак» пришелся ему по вкусу. Работники фабрики, в свою очередь, надеются: «по вкусу» придутся и уникальные шоколадные колосья, которые на память о встрече вручили главе государства.