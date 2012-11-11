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Итоги выборов в Украине: «Партия регионов» - 185 мест, «Батькивщина» - 101

11 ноября 2012 13:55
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Новости Украины. В Украине оглашены официальные итоги выборов в Верховную Раду. Победила «Партия регионов». У неё - 185 депутатских мандатов. «Батькивщина», созданная при участии Юлией Тимошенко получила 101 место, партия боксёра Виталия Кличко «УДАР» — 40.

Всего же в парламент прошли пять партий.  Вакантными остаются еще 5 мест, на которые претендовали кандидаты в округах, где победителей установить так и не удалось. В ходе голосования там были зафиксированы нарушения. Теперь согласно законодательству в них пройдут повторные выборы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Выборы в Украине

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