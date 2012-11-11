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Генеральный директор BBC уволился из-за скандального репортажа

11 ноября 2012 13:54
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Новости Великобритании. Генеральный директор BBC подал в отставку. Покинуть пост глава решил после скандального репортажа о высокопоставленном политическом деятеле периода премьерства Маргарет Тэтчер, который был ошибочно обвинен в педофилии, за что телерадиокорпорации пришлось извиняться.

Это уже не первый подобный скандал. Осенью полиция арестовала несколько человек по делу телеведущего Джимми Сэвила, которой был также ошибочно обвинён в аморальном поведении, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Телевидение

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