В Страсбурге принята очередная резолюция Европарламента по Беларуси

Новости Беларуси. Очередная резолюция Европарламента по Беларуси далека от реальности и заводит в тупик. Такую позицию сегодня озвучили в МИД нашей страны.

В Национальном собрании Беларуси также отметили, что Европейское политическое руководство, приняв документ, в очередной раз продемонстрировало свою недальновидность. Там подчеркнули, что призывы к освобождению политзаключённых и саботированию международных спортивных соревнований не имеют под собой никакой почвы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Николай Самосейко, председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Очень жаль, что ЕП в очередной раз продемонстрировал свою недальновидность, основываясь на политике двойных стандартов. Причем снова обращает на себя внимание тот факт, что для европейских политиков важен не процесс выборов, а результат.

Если результат их устраивает, то какие бы нарушения ни имели места в процессе выборов, на них закрываются глаза. Если же результат не устраивает - выборы признаются недемократичными и несоответствующими мифическим стандартам.