Почему за имидж Беларуси взялись лондонские пиарщики?

Бывая за границей, многие из нас часто встречаются с такой вот ситуацией. Когда говоришь, что ты из Беларуси, в ответ, как правило, слышишь: «А, знаем! У вас президент Лукашенко…». Наверное, такая реакция понятна и естественна. Активного политика, главу европейской страны знают в мире. Иначе и быть не может. Но из чего вообще складывается имидж государства? И, в частности, Беларуси? Что мы делаем для того, чтобы о нас больше и лучше знали?

Имидж — это когда простые ассоциации играют всерьез и по-крупному. И именно эту стратегию, наконец-то, и в Беларуси решили разрабатывать. Создавать имидж нашей страны теперь могут не только известные компании. Для всех объявлен конкурс на разработку брендов городов. Например, Жодино ассоциируется с БелАЗами, Несвиж – с историей рода Радзивиллов, а Минск - с Троицким предместьем и новой библиотекой в придачу. Но как собрать все воедино для полноценного имиджа Беларуси?

Начать новый этап в формировании имиджа страны предложено с бренда Минска. За дело уже взялись лондонские пиарщики. Как ни странно, национальных специалистов в этом деле почему-то не нашлось.

Имидж — это деньги, которые везут инвесторы и туристы. История знает много попыток выгодно себя показать. Получалось не у всех. К примеру, болгары, вступив в ЕС, заявили, что они — «непознанные» европейцы. Только вот не многие в Европе поняли, почему они должны ехать именно в Болгарию.

Зато венгры продекламировали, что умеют лучше всех лечить зубы. И открыли миру стоматологический туризм. Мы, кстати, тоже на этом рынке делаем успехи. Медицинский туризм потихоньку становится нашим брендом, обгоняя туризм традиционный.

Инвестиции, экономика, дипломатия, реклама и, конечно, туризм. Каждая из этих сфер по отдельности участвует в создании цельного имиджа государства. Так, Беларусь формирует имидж «страны замков», с этого года заработала и госпрограмма. Пока получилось только с Несвижским. На очереди еще 36 объектов, которые могут возыметь такой же эффект. Но и Мирский замок, и Лидский нужно еще суметь грамотно подать и продать иностранцу, чтобы в турагентствах мира предложили для поездки именно нашу страну. Хотя, как получилось с Несвижским замком - Беларусь в Европе уже узнают и как Родину Радзивиллов. Их семья и сама стала живой рекламой. В этом есть и наша заслуга.

Показать себя в выгодном свете — настоящая наука. В нашем случае — и наука сохранять традиции.

Вообще же имидж - это и маркетинг территорий. И самые разные страны уже думают, как укрепить здесь репутацию. Так, Израиль намерен изменить свой имидж одного из самых проблемных мест на Земле. И заявил о запуске PR-кампании по привлечению туристов. Начал продвигать свои научные и культурные достижения. Этакий комплексный ребрендинг, который нужен и, наверное, под силу и нам, белорусам.

Мы стараемся позиционировать себя как спортивная держава. Ждем Чемпионат мира по хоккею. Заявляем о себе, как о державе космической — запустили спутник и своими разработками укрепляем крупные космические программы. Далеко не каждая небольшая страна может этим похвастать. Но как-то или уж очень скромничаем, или просто не умеем заявить об этом миру. Скорее, и то, и другое.

В то же время над созданием нового имиджа вплотную работают многие страны постсоветского пространства. И это уже оценили эксперты странового брендинга.

Большая часть всех успешных брендов выходит на рынок из одних и тех же стран. Весь мир знает, что «Нокиа» – это Финляндия, надёжные автомобили – это Германия, а швейцарские часы - синоним надёжности. Ассоциация с каждой из этих стран - вполне четкая.

Так, Бельгия — это непременно шоколад, пиво и кондитерские изделия. Дания — ветчина, сыр и конструкторы. Франция — вино, духи и молодежная одежда. Германия — пиво, колбаски и столовые приборы. Италия — пицца, паста, обувь, бижутерия.

Все это может быть и у нас. Ведь знают же белорусскую молочку как лучшую на постсоветском пространстве. И любят белорусские «мясныя прысмаки», как натуральные, без всяких там Е пять – Е двадцать пять. Вопрос остался только в продвижении брендов, то есть в грамотной и агрессивной рекламе. А её, видимо, мало, или не та.

Придумать, как устранить этот пробел, и взялись эксперты международного форума, который уже очень скоро, в ноябре, в Минске станет площадкой для объединения идей по улучшению имиджа Беларуси. Организаторы заявляют - каждый регион должен участвовать в создании бренда страны. Именно сейчас и собираются предложения, как сегодняшние устойчивые ассоциации с Беларусью - ту же Беловежскую пущу или «БелАЗы» - сделать завтра такими же известными на весь мир, как Ниагарский водопад или Мерседес.

Каков же будет бренд Минска, мы узнаем уже до конца этого года. И первым видимым результатом для минчан может стать появление логотипа и фирменного стиля города.

Что ж, поживем — увидим. А после и еще поговорим.