Польский МИД выложил в интернет данные о финансировании белорусской оппозиции

Новости Польши. Недипломатичный скандал разгорается вокруг Министерства иностранных дел Польши. Сотрудник дипведомства разместил в интернете информацию о системном финансировании польским МИД белорусской внесистемной оппозиции.

На одном из сайтов появился объем информации о разных программах в Беларуси, которые подпитывались из Польши, их целях и их участниках. О тех самых, кто де-факто занимался подрывной деятельностью на территории одного государства за счет и в интересах государства другого. Этаких агентах влияния.

Данные размещенные Польским агентством печати о реализации в 2007-2011 годах в Беларуси программы «Польская помощь на развитие»:

Целью одного из проектов было «создание [в Беларуси] центров общественного давления на власти, трансформацию морального сопротивления общества в политический протест, подготовку оппозиционных сил и активных граждан.

Другой проект «был направлен на снижение активности [белорусских] чиновников через выявление и разглашение их персональных данных, рост дружественных настроений по отношению к Польше [формирование группы агентов влияния] среди элиты и обычных граждан [Беларуси].

При этом разразившийся в Польше скандал привел к удалению данных из сети, увольнению сотрудника, рассказавшего о противозаконной деятельности польского МИДа, жесткой критике в адрес главы дипведомства Сикорского и почти все. Отрицать открытого вмешательство во внутриполитические процессы соседнего суверенного государства в Польше никто не стал.

Марек Мигальски, депутат Европарламента от Польши:

Из-за глупости или саботажа в МИД [Польши] власти Беларуси имеют достоверную информацию относительно того, кто и сколько получает денег и почему.

Адам Липиньски, депутат парламента Польши:

Подобные утечки могут повлечь за собой полную декомпозицию польской внешней политики на Востоке и свести на нет те проекты, которые до сих пор реализовывались.

Впрочем, главным выводом из всей этой недошпионской истории на самом деле можно считать другое. А именно то, что прекратить тайные противоправные манипуляции польского МИДа из польских политиков призвали буквально единицы. Остальные, видимо, ничего против такой деятельности не имели. Или не имеют, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.