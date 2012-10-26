Александр Лукашенко - министру спорта Беларуси об Олимпиаде: Провалили, прежде всего, вы

Новости Беларуси. Александр Лукашенко считает итоги выступления белорусских олимпийцев в Лондоне провалом, но не катастрофой. Такое мнение высказал 26 октября президент, открывая олимпийское собрание НОК Беларуси. Поставлена точка в разбирательствах по неудачному выступлению белорусских спортсменов на 30 Олимпийских играх в Лондоне. И проведена своеобразная работа над ошибками перед предстоящими стартами четырёхлетия в Сочи и Рио-де-Жанейро.

Всего на мероприятие было приглашено больше 110 человек. В их числе чиновники, руководители федераций, тренеры. То есть люди, от которых непосредственно зависит будущее белорусского спорта.

Понятно, что собрались сегодня в таком широком составе не для того, чтобы говорить об успехах. За последние годы вклад государства в развитие спорта даже сложно оценить материально. Но выступление белорусских спортсменов на Олимпиаде в Лондоне заставило насторожиться.

По словам Александра Лукашенко, сейчас необходимо выработать стратегию подготовки к предстоящим играм в Сочи и Рио-де-Жанейро. И главная цель – не поиск виновных в прошлых неудачах, а выявление причин, помешавших добиться результата. Таким образом необходимо вывести белорусский спорт на новый уровень и вернуть утраченные позиции.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Совершенно очевидно, что уже назрела необходимость кое в чем кардинально пересмотреть наши подходы к этой сфере. Предстоящая Олимпиада будет проходить в соседней России, и успешное выступление там – это просто дело и вопрос престижа. Общество более не потерпит таких провалов, которые произошли с нашей национальной командой этим летом в Великобритании.

Завоевание 12 из 25, которые вы обещали, медалей – это заметный шаг назад по сравнению с пекинской Олимпиадой, хотя и там мы не достигли тех вершин, к которым стремились.

По итогам прошедших Игр в неофициальном медальном зачете Беларусь заняла в Лондоне 26 позицию. Это, конечно, не катастрофа, однако, оценивая все то, что делается в интересах спорта в нашей стране, мы вправе рассчитывать на более весомые результаты.

Мы отдаем должное спортсменам, завоевавшим в Лондоне медали. Но сегодня разговор пойдет о тех, кто не оправдал надежд. О тех, кто завоевал медали, мы уже много говорили и отдали им должное. Мы сегодня должны поговорить также о тренерах и чиновниках, не обеспечивших высокий результат, но затративших большие деньги.

Я, конечно, далек от того, чтобы обвинять только присутствующих здесь. Конечно же, прежде всего вина лежит на Президенте страны, не только олимпийского комитета. Но давайте вспомним и об ответственности. У Президента страны достаточно полномочий и власти для того, чтобы не возглавляя Олимпийский комитет, или Национальное собрание наше, спросить на всю катушку с каждого.

И возглавить Национальный олимпийский комитет я согласился только потому, чтобы после того, как мы простились с предыдущим руководителем олимпийского комитета, у нас не было распрей и дележки на спортивном поприще, как это обычно происходило у нас тогда и происходит в некоторых государствах теперь. В том числе и для того, чтобы вы, спортсмены, тренеры и руководители спорта, могли спокойно делать свое дело. Вот была моя роль. И то, что я обещал. Можете меня критиковать за то, что я что-то не выполнил, в этом плане.

Что касается конкретики – мы договорились, и сидящие, присутствующие здесь люди поклялись, что так и будет. Что конкретную, непосредственную ответственность за результаты в спортивной отрасли возьмут на себя по формуле 3+1. Помните? Министр, Заичков, Тетерин плюс Алексеенко. Я это помню по памяти. И тогда мы договорились – провал – вы все уходите почивать на лаврах или на пенсию, или еще на какую-то другую работу.

Вторую олимпиаду подряд не выполнили обязательств Федерации бокса, спортивной гимнастики, парусного спорта, синхронного плавания, настольного тенниса. Надежд не оправдали и традиционные «медальные» для Беларуси виды спорта. За исключением футбола, не отобрались на Олимпиаду команды игровых видов.

Спорту в Беларуси традиционно уделяется особое внимание. И все важные вопросы в этой сфере решаются на уровне главы государства. Александр Лукашенко подчеркнул, что спортивные достижения сегодня не только формируют имидж страны, но и влияют на экономику.

Александр Лукашенко:

Для меня лично, и для государства тем более, спорт – это великое дело, это большая экономика.

Когда Вика Азаренко в Пекине вышла в финал, я попросил своих помощников связаться с ней и передать от моего имени, что это не просто имидж, престиж, когда она идет, выигрывает, и финал выигрывает – это экономическое соревнование. Это великая экономика в великой империи, в Китае. Потому что там прежде всего сидят айсбергы, вершина китайского общества, элита. И если они видят, что белоруска с этой небольшой среднеевропейской страны приехала и выигрывает не только у китаянки, но у лучших спортсменок, значит там что-то есть. Уже появляется интерес. А там сидели тысячи человек. И когда она побеждала и побеждает, то многие задумаются: «Да надо хотя бы туда съездить и посмотреть, что за страна». А приехав, может быть, будут реализовывать какие-то проекты.

Настал момент, когда за результат надо отвечать - подчеркнул Президент. И символично спросил — кто из присутствующих видит свет в конце тоннеля. Первым встал Анатолий Тозик. В Правительстве он курирует развитие спорта, возглавлял и оргкомитет по подготовке к Олимпиаде в Лондоне. По его мнению, отдельные спортсмены и тренеры переоценили свои возможности. Но проблема - глубже. Предложил изменить систему распределения финансирования по видам спорта. Ставку делать только на те, что могут принести стране медали.

Анатолий Тозик, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

Назрела безотлагательная необходимость провести глубокую системную ревизию всей спортивной отрасли. По моим расчетам, до трети направляемых туда средств, тратиться зря. Сегодня все слишком расхристано, перепутано и на этой неразберихе паразитирует иждивенчество, очковтирательство и безответственность.

Еще из предложений - создать школу по фармакологическому обеспечению спорта высоких достижений. Отношения государства со спортсменами закрепить юридически. Уже подготовлен и проект Спортивного кодекса. Президент дал слово министру спорта.

Олен Качан, министр спорта Республики Беларусь:

Многие уже ответили за это свои ошибки высокой ценой. Равную ответственность вместе с руководителями федераций, главными государственными тренерами, также понесли руководители, организаторы работы, служащие минспорта. Произведены кадровые изменения в Федерациях по хоккею, по гребле академической, велоспорту, легкой атлетике, плаванью, современному пятиборью, фехтованию, дзюдо, синхронному плаванью.

Команда единомышленников, по мнению министра, есть, для того чтобы исправить ошибки, и для того, чтобы с учетом всех промахов лондонских стартов, грамотно подготовиться к играм в Сочи.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Вам бы не следовало вот делать такие голословные заявления: и бросаться командой единомышленников, мы тут собрались после Олимпиады, выводы сделали… Выводы надо было делать, прежде всего, до Олимпиады. Провалили, прежде всего, вы. И вдруг вы собрались и порезали там тренеров, спортсменов, еще кого-то, показали бурную деятельность! Поснимали с работы! Ну ладно, если они виноваты, нечего их жалеть.

Но сразу надо думать о том, как же там после этого будет? Не правда, что у нас нет людей, болеющих за развитие спорта. Неправда! Неправда, что не специалистов!

Но у вас же там склоки постоянные. Чтобы привлечь Эллину Звереву и сказать: «Слушай, Элль, ты когда-то метала этот диск, ну так ты расскажи, посоветуй, ты может не тренер, не каждый спортсмен может быть тренером, но ты подскажи, где спортсменов не так готовим». Лучше ее, спортсменов, ни один ваш научный сотрудник, что вы там вели, лучше не сделает! Она знает! Но вы же их не приглашаете!

Леонид Качан, министр спорта Республики Беларусь:

Что касается Эллины Зверевой, значит, она приглашена работать.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Да я ж совсем не про это! Я мог бы сказать, и скажу в будущем о Черкашиной, допустим, о Медведевой и так далее. "Виноваты федерации!" Красная нить вашего выступления. Ну да, виноваты, а вы где были до этого? Почему вы не сказали, что конкретно надо этой федерации сделать, для этого, для этого, для этого! Вы – штаб!

Главный тренер по фристайлу задал вопрос по экипировке национальной команды. Предстоит сезон, а у спортсменов нет даже ботинок. Привыкать к ним придется уже только на стартах.

Николай Козеко, главный тренер национальной команды по фристайлу:

Как планируется, в принципе, видоизменить работу Белспортобеспечения или усовершенствовать? Чтобы экипировка получалась в соответствии с приказом, часто приходит с опозданием и, иногда бывает, уже по окончанию сезона.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Если вы не одели спортсменов, вы какие в Сочи собираетесь завоевывать медали? Ведь фристайл - это после биатлона, фристайл – это те виды спорта, где мы на что-то можем рассчитывать.

469 дней остается до Олимпиады в Сочи. Наши лыжники будут на этих стартах основной олимпийской надеждой. За путевки будут бороться 6 мужчин и четыре женщины.

Виктор Камоцкий, главный тренер национальной команды Беларуси по лыжным гонкам:

Для себя в команде мы ставим достаточно конкретную задачу. Это 1 и 8 место в индивидуальных гонках у мужчин. 3 и 8 место в эстафете мужской и ну, женщины, ставим задачу одной женщине попасть в двадцатку.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Так первое, третье или восьмое? Слишком у вас разбежка большая! Каждый спортсмен, чтобы оставить за собой след, должен получить медаль. И вы из всех тех, кто у вас есть, десяток, а это не мало, десяток, хоть одну медаль вы должны перед собой, перед спортсменом поставить задачу получить эту медаль. А приехать в страну и сказать, что вы восьмое место заняли... Да какая разница для нас! Восьмое или двадцать восьмое вы заняли!

Биатлон. Рассчитываем на 8 сочинских лицензий. За этот вид спорта в стране отвечает Вадим Зайцев — председатель Комитета госбезопасности. Он предложил тестировать спортсменов на генном уровне — у нас есть такие технологии, выявляющие резервы организма спортсмена и склонность к конкретным видам спорта. Заострил также внимание на работе тренеров: платить за хороший результат, но ввести и лицензирование.

Вадим Зайцев, председатель КГБ, председатель общественного объединения «Белорусская Федерация биатлона»:

Я приведу только лишь последний пример по стартам юных биатлонистов, вместе с губернатором посмотрели на условия и как они проводили вечер, где, извините, что-то выпито, а что-то приготовлено на следующий вечер, ну подрывает всю работу, которую только мы проводим.

Мы агитируем детей, мы поднимаем патриотический дух, мы их заряжаем на эти спортивные соревнования. А тренера, вот таким способом полагают, что полностью нивелируют. Сегодня завершается служебное расследование областным органом, кому подчинены, для того, чтобы, извините, просто по принципу, выгнать с работы. Это недопустимо в работе с детьми!

Чемпион мира по гребле на байдарках Владимир Тайников сегодня - директор Минского училища олимпийского резерва. Остановился на проблемах подготовки молодежи. Сегодня в стране 12 училищ, где обучается более трех тысяч потенциальных звезд спорта.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Я так понимаю, что вы, как олимпийский чемпион, настаиваете на том, чтобы у каждого, у пятиборцев, десятиборцев, прочее, - были свои бассейны, стадионы, где они будут бегать, так?

Владимир Тайников, директор «Минского государственного областного училища олимпийского резерва»:

Нет-нет, Александр Григорьевич, никоим образом, такого не будет, но самое необходимое, залы и тренажерные залы – хотелось бы, чтобы это было.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Давайте прекратим эти разговоры о том, что у вас не хватает баз! Всего хватает. Баз у нас и полей, и прочего хватает, по крайней мере, на порядок больше, чем было, когда вы были олимпийским чемпионом. Вы не считаете деньги. Вам подавай бассейн под каждым углом.

Оправдываться пришлось и функционерам из конного спорта. Результата нет. И лошади белорусского конезавода, и спортсмены допускают ошибки. И если в Лондоне спортсменам не хватило опыта и тактики, то животным — выносливости.

Виктор Михадюк, генеральный директор «РЦОП конного спорта и коневодства»:

У нас проблема какая, что без коневодства сегодня не может быть конного спорта и все-таки надо поддержать коневодство.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Какая поддержка нужна коневодству?

Михаил Русый, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

Слабое место, надо прямо говорить, была и ветеринарная медицина. Взяли под контроль и будем работать.

Самый медальный вид спорта — легкая атлетика на лондонской Олимпиаде вообще остался без медалей. И крик души прозвучал от олимпийской чемпионки - Юлии Нестеренко.

Юлия Нестеренко, олимпийская чемпионка:

Да уже в слезах звонишь и говоришь, ну почему это нужно доводить до такого? Почему это все не решать на уровне федерации? Это позор! Иногда, некоторые вещи, просто невозможно сказать, если я скажу своим друзьям, они покрутят у виска и говорят: «Юля, как ты можешь при всем этом тренироваться?». Я тренируюсь, потому что я люблю спорт!

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

К спортсменам надо относиться по-человечески! И те, кто не по-человечески относился, работать больше не будут! Я туда пришлю человека, который придет с саблей, но головы всем поснимает, кто не будет бегать, как я говорил, вокруг спортсмена. Но и спортсменов заставим без допингов, без фармакологии и прочее, пахать!

Итог. Президент дал оценку. И поручил — провести ревизию всей спортивной системы, с расчетом — пусть будет меньше да лучше. Учесть все недоработки. Решить проблему перехода спортсменов с юниорского возраста во взрослую команду. На этом этапе теряется до 80 процентов потенциальных олимпийских чемпионов. Оптимально подбирать также виды спорта.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Первая задача — подготовка спортсменов. Очевидно, что никаких успехов на олимпиадах мы не добьемся до тех пор, пока не создадим стройную, устойчивую систему поиска и воспитания атлетов.

Вторая задача – оптимальный подбор видов спорта. Целесообразность культивирования у нас некоторых из них вообще вызывает сомнения. Я с этим согласен. Но мы не против того, чтобы бейсболом, бодибилдингом, городошным спортом, как тут говорили, скалолазанием или ушу, занимались. Занимайтесь! У нас не такие, знаете, жадные люди, которые не готовы помочь тем, кто чего-то может. Засветитесь, вылезете на поверхность, мы вам еще больше будем помогать! Но, конечно, медалеемкие, традиционные для нашей страны, там, где есть у нас школы, эти виды спорта загубить нельзя!

Третья задача — безотлагательно внедрить систему юридического сопровождения спортивной сферы. Поэтому контрактная система со всеми!

Четвертая задача — допинг. С таким злом надо бороться. Главное – это работа. Надо работать! Вот и все! И весь допинг! Что касается этих лабораторий, медицины, фармакологий и прочее, это вопрос обсуждался не единожды. Все, что нудно для спортсмена сделать – сделайте! Но, что касается допинга, нам надо проработать вопрос, так как у китайцев, европейцев и американцев – надо ввести уголовную ответственность за применение допинга.

Пятая задача – создание Республиканского научно-практического центра – абсолютно не против. Только приземлите это все! И определитесь, кому эти нужны методики, которые там будут вырабатываться, начиная от спортивной медицины, психологии, питания, фармакологии и тренировок.

Шестая задача. Уже неоднократно отмечал, что основной для системного увеличения спортивных рядов должен стать студенческий спорт.

Конкретных кадровых решений на Олимпийском собрании 26 октбря не было принято. Но Президент дал понять, не все из чиновников спортивной сферы останутся на своих постах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

28 октября Президент Республики Беларусь освободил от должности министра спорта и туризма Олега Качана и помощника президента Республики Беларусь по вопросам физической культуры, спорта и развития туризма Игоря Заичкова, сообщили в программе .