Беларусь и Польша разыскивают подозреваемых в диверсиях украинцев – МИД

Продолжаем следить за развитием ситуации вокруг инцидентов на польских железных дорогах. В МИД Беларуси 21 ноября прокомментировали запрос Варшавы о выдаче украинцев, виновных в подрывах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Соответствующую ноту вручили в МИД Польши временному поверенному в делах Беларуси накануне. Две диверсии произошли на станциях Мика и Голомб 15 и 17 ноября соответственно. Эта дорога проходит через украинскую границу. Движение поездов по линии Варшава – Люблин приостановлено. Уровень террористической угрозы на объектах транспортного сообщения в ряде воеводств Польши повышен до усиленного.

Руслан Варанков, пресс-секретарь Министерства иностранных дел Беларуси:

Компетентными органами Республики Беларусь и Республики Польша проводятся совместные мероприятия по установлению местонахождения двух граждан Украины, подозреваемых в совершении на территории Польши преступлений террористического характера.

В настоящее время подтвержден факт их въезда на территорию Республики Беларусь, где уже проводятся активные розыскные мероприятия. Совместно с польской стороной прорабатываются контакты подозреваемых, а также осуществляется комплекс иных оперативных мер. В случае установления местонахождения указанных лиц на территории Республики Беларусь они будут задержаны. Впоследствии в установленном порядке и с учетом всех относящихся к делу обстоятельств будет рассмотрен вопрос об их передаче польской стороне.

Эта работа проводится в духе партнерства и добрососедства, несмотря на то, что со стороны Польши до сих пор не поступил надлежащим образом оформленный запрос о правой помощи по данному делу.

По данным польских спецслужб, личности украинцев установлены. К инциденту причастны 41-летний Евгений и 39-летний Александр. Оба въехали в Польшу из Беларуси осенью 2025 года. Совершить диверсии им помогли еще несколько человек. Пособников успели задержать в Польше и допросить. Спецслужбы не исключили новых арестов по этому делу.