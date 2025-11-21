Польша объявила о закрытии последнего российского консульства в Гданьске

В Министерстве иностранных дел нашей страны прокомментировали запрос Польши о выдаче виновных в подрывах на польских железных дорогах украинцев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ситуация стремительно перерастает из уголовного дела в громкий международный скандал. Польские СМИ развернули кампанию, где подозреваемые представлены как люди, давно связанные с российскими спецслужбами.

На фоне громких заявлений об угрозе Москвы польские власти делают шаг, который выходит далеко за рамки расследования – днем ранее объявляют о закрытии последнего российского консульства в Гданьске. Формально дипломатические отношения пока не разорваны, однако ответ России последовал незамедлительно.

Мария Захарова, официальный представитель Министерства иностранных дел России:

Мы рассматриваем этот очередной враждебный шаг польских властей как проявление целенаправленной политики на разрушение двусторонних отношений на фоне господствующей в Польше пещерной русофобии. Разумеется, российская сторона даст на эти действия зеркальный ответ, ощутимо ограничив польское консульско-дипломатическое присутствие в нашей стране.