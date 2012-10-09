В Смолевичском районе на учете в комиссиях по делам несовершеннолетних больше 120 детей и подростков, 70 семей - в социально опасном положении

Новости Беларуси. Пилотный социальный проект «Маяк» стартовал сегодня в Смолевичском районе. Цель – уменьшение количества семей в социально опасном положении и детей-сирот.

Сегодня в районе на учете в комиссиях по делам несовершеннолетних больше 120 детей и подростков, 70 семей находятся в социально опасном положении. Чтобы перебороть опасную тенденцию, разработан алгоритм совместных действий: профилактика семейного неблагополучия и психологической помощи родителям и детям занимаются вместе как социальные службы и медики, так педагоги и правохранители. Об успехе проекта можно будет говорить только через 2-3 года.

Елена Мартысюк, заместитель начальника комиссии по делам несовершеннолетних Смолевичского райисполкома:

Все службы были уведомлены о проведении проекта, все участвовали в создании алгоритма, и теперь мы будем исполнителями непосредственно алгоритма. Конечная цель – это уменьшение семей социально-опасного положения, а еще большая цель – чтобы меньше детей попадало в приюты и меньше родителей лишали родительских прав.

Екатерина Шарамет, руководитель проекта «Маяк»:

Смолевичский район пока был выбран пилотным проектом в нашей области для внедрения семейноориентированного подхода, но в дальнейшем мы надеемся и планируем, что в Минской области данный ресурс будет использовать оставшихся 22 района.