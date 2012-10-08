Александр Лукашенко объяснил, почему Запад вмешивается во внутреннюю политику Беларуси

Новости Беларуси. 4 октября Александр Лукашенко дал интервью Межгосударственной телерадиокомпании «Мир». Взаимоотношения с Западом – тема как всегда актуальная после завершения больших политический кампаний. Состоялись выборы депутатов в белорусский Парламент. И отдельные еврочиновники отказались признать, что кампания прошла в соответствии с демократическими нормами и правилами.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Видимо, Европейский союз не согласен с тем, что происходит на постсоветском пространстве. И они выбрали объект, ну, не то, что послабее (может быть, они так и считают – послабее, для себя безопаснее), чтобы наклонить, придушить и показать другим: «Смотрите, если вы будете так идти на постсоветском пространстве и действовать, то будет точно так, как с Беларусью». Ну, конечно, прежде всего угрозы эти сыплются и пальцем трясут в сторону России. Это понятно. Но выбрали нас. А следом уже и бедолага эта Украина попалась. Потому что ни мы, ни Украина им газ природный и нефть не поставляем. От чего они зависят. Поэтому и идет вот такая вот грязная непонятная политическая возня.