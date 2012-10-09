Победу на президентских выборах Уго Чавес «посвятил белорусскому народу»

Новости Венесуэлы. В Венесуэле состоялись президентские выборы. Победу одержал Уго Чавес. Накануне поздно вечером состоялся телефонный разговор президентов Беларуси и Боливарианской республики, в ходе которого Александр Лукашенко поздравил своего коллегу с убедительной победой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Уго Чавес, президент Венесуэлы:

Я посвящаю эту победу тебе и белорусскому народу.

Так ответил Уго Чавес на поздравление своего друга Александра Лукашенко. Президент Венесуэлы высказал слова огромной благодарности президенту Беларуси и всему белорусскому народу за неоценимую помощь в социально-экономическом развитии Боливарианской республики, в строительстве предприятий и инфраструктуры, за постоянную политическую поддержку.

Главы государств договорились в ближайшее время встретиться и наметить совместную повестку дальнейших двусторонних действий в различных сферах сотрудничества.