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Победу на президентских выборах Уго Чавес «посвятил белорусскому народу»

09 октября 2012 07:05
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Новости Венесуэлы. В Венесуэле состоялись президентские выборы. Победу одержал Уго Чавес.  Накануне поздно вечером состоялся телефонный разговор президентов Беларуси и Боливарианской республики, в ходе которого Александр Лукашенко поздравил своего коллегу с убедительной победой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Уго Чавес, президент Венесуэлы:
Я посвящаю эту победу тебе и белорусскому народу.

Так ответил Уго Чавес на поздравление своего друга Александра Лукашенко. Президент Венесуэлы высказал слова огромной благодарности президенту Беларуси и всему белорусскому народу за неоценимую помощь  в социально-экономическом развитии Боливарианской республики, в строительстве предприятий и инфраструктуры, за постоянную политическую поддержку.

Главы государств договорились в ближайшее время встретиться и наметить совместную повестку дальнейших двусторонних действий в различных сферах сотрудничества.

# Международное сотрудничество # Уго Чавес # Умер Уго Чавес

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