В следующем сезоне пляжный отдых в Беларуси должен выйти на новый уровень

Новости Беларуси. Лежаки, зонтики, дрова для шашлыков и развлечения на любой вкус. Все это должно появиться на белорусских пляжах уже в следующем сезоне. После того, как на проблему отдыха обратил внимание президент, благоустраивать пляжи уже начали. Однако главная задача сегодня – выработать комплексный проект, которые позволит вывести зоны отдыха на новый качественный уровень.

Одна из излюбленных зон отдыха у жителей столичного региона. После трех дней ударной работы здесь и беседки, и мангалы, и контейнеры для мусора. В общем, все, чего так не хватало с самого начала пляжного сезона.

Отдыхающие:

Весной мы ездили сюда тоже отдыхать. Было очень грязно, очень неуютно. Не было ни мангала, ни беседки. Сейчас, конечно, мы приехали и очень удивились. Во-первых, запретили въезд машин на пляж. Конечно, стало спокойнее.

Часто было очень грязно. С недавнего времени начали убирать, появились мусорки, появились туалеты, которых не было, появились патруль, милиция, которые следят за порядком. Мы сегодня ходили по пляжу. Есть очень много мест, где есть уже готовые дрова. То есть не надо покупать ничего. Взял, все приготовил.

Требование привести в порядок пляжные зоны на этой неделе дважды прозвучало из уст президента. Сегодня наболевшую тему обсуждали вновь. Совещание провел глава Правительства.

Михаил Мясникович, премьер-министр Республики Беларусь:

Пляжи по-современному не оборудованы. Управление «Зеленстроя», которое имеет в своем составе структурное подразделение по пляжам и зонам отдыха, вообще не занимается.

Нехватка парковок, зато машины частенько прямо у береговой линии.

Мусор повсюду. После отдыха с пляжной зоны его вывозят грузовиками. Но при этом контейнеры стоят не везде.

Юлия Зинкевич, второй секретарь Минской городской организации ОО «БРСМ»:

Надо информировать про штрафы. То есть если вы бросили не в положенном месте, пожалуйста, заплатите за это. Потому что контейнер контейнером, но если все-таки нет поблизости контейнера, то люди не готовы идти 100 метров и кидать. Они, конечно, кинут под ноги и пойдут дальше.

Увеличить штрафы, ужесточить наказание за нарушения и вандализм. Закрепить ответственных за каждым клочком земли, чтобы бесхозных, а значит бесконтрольных территорий попросту не осталось.

На создание комплексного проекта у всех заинтересованных ведомств всего несколько недель. Все предложения соберут воедино и, если надо, закрепят на законодательном уровне.

Одно из вероятных новшеств – платные зоны отдыха.

Отдыхающие:

Пользовались. Почему бы и нет? Если, я думаю, цены будут не сумасшедшие.

Хорошая идея. Я бы заплатил.

Впрочем, у платных пляжей всегда останется альтернатива. Белорусские водоемы – национальное достояние, доступ к нему должен быть у каждого. Предпочитающие отдыхать «дикарем» тоже не должны оставаться наедине с «дикими» условиями.

Владимир Кухарев, первый заместитель председателя Минского городского исполнительного комитета:

Мы будем достаточно осторожно относиться к устройству именно платных зон, но тем не менее оказание дополнительных платных услуг (шезлонги, зонтики) мы отработаем, и в следующем сезоне, несомненно, эти услуги будут дополнительно введены.

Уже сегодня состояние пляжных зон в столичном регионе улучшилось. Сезон, конечно, близится к завершению, но, как говорят сами отдыхающие, лучше поздно, чем никогда. Правда, в новых тенденциях традиционного отдыха, похоже, пока не разобрались даже сами контролирующие органы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Отдыхающие:

У охраны природы даже рулетки нет, чтобы помереть, сколько мы метров от воды стоим, хотя они хотят штрафовать за это.

Сказали, что разводить костер на земле нельзя, а в мангале можно. Это сказали природоохранники. Говорят, что даже и в мангалах нельзя. Но тем не менее мангалы везде вкопаны, везде стоят. Для чего их тогда вкапывали?

На белорусских водоемах должно быть не хуже, чем на популярных мировых курортах. Для того, чтобы насладиться летом, не обязательно покупать дорогие путевки и тратить круглые суммы за границей.

Привлечь к обустройству пляжей собираются и государственный, и частной бизнес.

Так что следующий жаркий сезон прогнозируют с большим плюсом. Для экономики, экологии и, разумеется, любителей искупаться.