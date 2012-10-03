В сирийском Алеппо прогремели четыре взрыва: погибли 30 человек, свыше ста ранены

Новости Сирии. В трех случаях на воздух взлетели начиненные взрывчаткой автомобили. Два из них были припаркованы возле офицерского клуба — он разрушен.

За взрывы в сирийском Алеппо взяла на себя ответственность радикальная вооруженная группировка "Фронт аль-Нусра". Эта информация была опубликована на одном из интернет-форумов. Экстремисты также сообщили, что целью терактов были офицерский клуб, здание мэрии и два отеля.

Три террориста- смертника были обезврежены до того, как те привели в действие пояса со взрывчаткой.

Сейчас в Алеппо правительственные войска ведут ожесточённые бои против вооруженных повстанцев. Только по официальным данным, за время внутреннего конфликта в Сирии погибли 30 тысяч человек, три миллиона - стали беженцами.