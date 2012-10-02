Скандальный фильм «Невинность мусульман» запрещён в России

Новости России. Тверской суд Москвы признал содержание фильма «Невинность мусульман» экстремистским.

Как сообщают российские СМИ, прокурор Виктория Маслова настаивала на том, что фильм «Невинность мусульман» «в негативном свете повествует об исламской религии, способствует росту религиозной нетерпимости в Российской Федерации». Также она привела данные экспертизы, установившей в нем наличие материалов экстремистского характера. С 1 октября на территории России официально запрещен показ видеоролика.

В России уже на протяжении 10 лет действует федеральный закон «О противодействии экстремистской деятельности». Согласно статье 13 закона, любой информационный материал может быть признан экстремистским после того, как суд по представлению прокуратуры установит в нем признаки экстремизма. В этом случае, материал попадает в федеральный список экстремистских материалов, становится запрещенным на всей территории страны, а за его распространение грозит уголовная ответственность. В список экстремистских материалов, который ведет Министерство юстиции, включено 1460 наименований, в их числе и несколько фильмов.

Напомним, фильм «Невинность мусульман» спровоцировал волну массовых протестов в Северной Африке, на Ближнем Востоке, а также в ряде азиатских стран, население которых исповедует ислам. Разъяренные толпы людей атаковали посольства США, Великобритании и Германии в Йемене, Египте, Тунисе, Судане и Ливии, где погиб американский посол Кристофер Стивенс и трое других сотрудников дипмиссии США.

В фильме, как считают мусульмане, пророк Мухаммед представлен в оскорбительном свете. Фильм не успел выйти в прокат, но некоторые фрагменты появились с июля в открытом доступе в Интернете. Всеобщее внимание фрагменты из картины привлекли после того, как были переведены на арабский язык.

Создатели любительской фильма «Невинность мусульман», снятого в США ислам называют «раковой опухолью». Пророк Мухаммед по сюжету картины вступает в беспорядочные половые связи, говорит об убийствах детей и называет осла «первым мусульманским животным».

Кроме того, более 80 участников съемочной группы фильма «Невинность мусульман» заявили, что не имели представления о намерениях продюсеров и режиссера, и что изначально участвовали в съемках в Калифорнии обычной малобюджетной исторической картины под названием «Воин пустыни», где вообще не говорилось об исламе и пророке Мухаммеде.

Несколько дней назад в США арестовали одного из создателей фильма «Невинность мусульман». К слову, судят 55-летнего Накулу Бассели Накулу вовсе не за оскорбление чувств верующих, а за нарушение условий досрочного освобождения. В 2010 году он попал в тюрьму за мошенничество с банковскими картами. Вскоре его освободили с условием, что он не будет пользоваться интернетом в течение пяти лет, в том числе пользоваться никами – сетевыми именами. Как оказалось, Накулу нарушил оба условия – на YouTube он под ником Сэм Бэйсил выложил 14-минутный ролик «Невинность мусульман», кроме того использовал в Сети 17 псевдонимов.

Официальный Вашингтон просит у владельца YouTube и Google Сергея Брина удалить ролик из Интернета. Бизнесмен защищается с помощью первой поправки к Конституции США – о свободе слова.