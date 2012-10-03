Беларусь принимает участие в 67-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке

Новости Беларуси. Современные мировые проблемы вызваны нежеланием отдельных крупных государств видеть предел своих внешнеполитических амбиций, из-за чего другим приходится дорого платить за суверенитет. Такую мысль высказал на проходящей в Нью-Йорке 67-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мысль о праве каждого народа на свой путь развития была ключевой и во время его участия в других мероприятиях всемирного форума. В числе других глава МИД Беларуси встретился с коллегами из других стран, руководством ООН, представителями ряда международных организаций.

В ходе работы сессии Беларусь выступила инициатором создания третьей министерской встречи по вопросам борьбы с торговлей людьми. Также Владимир Макей в качестве специально приглашенного гостя принял участие в первом министерском форуме малых государств. Этот форум объединяет 105 стран-участниц ООН.

Андрей Дапкюнас, постоянный представитель Республики Беларусь при ООН:

Сваёй актыўнасцю Беларусь у апошнія гады усе больш выказвае магчымасць глядзець у пазафармальны пратакольны бок дыпламатычнай справы і працягвае прадпрымаць практычныя крокі і ініцыятывы, накіраваныя на пашырэннее вядомасці Беларусі, на пошук новых партнёраў і пашырэнне кола сябраў краіны.