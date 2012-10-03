Кризис Еврозоны: есть ли выход из ситуации?

Добрый вечер, с вами – Людмила Ковалева. На днях тут час общалась по скайпу – спасибо Интернету - со своей приятельницей. Она вышла замуж и уже несколько лет живет в Испании. Растит там двух сыновей. Поговорили о жизни, детях, ценах ну, и о погоде. Там, в Испании, понятное дело, тепло и солнечно. Хорошо. Хорошо там, где нас нет? Вот об этом и поговорим.

С погодой в Испании действительно куда как приятней. А вот в остальном за свою приятельницу я переживала еще до нашего разговора. Просто я часто смотрю телевизор и просматриваю европейскую же прессу.

Жестко. И не первый раз. И не только Мадрид. А в Мадриде более полусотни раненых и несколько десятков задержанных. И действия испанских сил правопорядка в ответ на попытку манифестантов штурмом взять здание парламента, наверняка, законные и демократичные. Но поговорим сегодня не об этом. Я просто пообщалась со своей приятельницей, чтобы убедиться, что с ней и с ее детьми все хорошо. Ведь хорошо там, где нас нет?

Приятельница моя, кстати, посетовала, что с первого сентября в Испании увеличили налог на добавленную стоимость. А тут еще вот-вот холода наступят. Для теплолюбивых испанцев отопительный сезон увеличивает расходы среднестатистической семьи сразу на 100 евро. При семейном бюджете в 2 тысячи евро у нее каждый месяц уходит больше четверти на кредит за квартиру, почти 200 евро – на воду и свет, под сотню – на блага типа телевидения и телефона, и еще столько же – на старшего сына-школьника за образование. Второй пока поменьше. Итого – половина семейного бюджета. Оставшееся расходует на еду и одежду. Цена, к примеру, молока - почти 10 евро за литр, и говядины евро эдак от 15 до 35 за кило. Слава богу, все здоровы – так что на врачей трат пока нет, только на страховки, обеспечивающие - если что - первую медпомощь.

Так что пока приятельница даже пробует что-то откладывать. Через полгода она хочет с семьей приехать в Беларусь на уже традиционные визиты к нашим стоматологам – вместе с перелетом туда - обратно и уже белорусскими платными медуслугами прилично сэкономит. Но, по мнению моей приятельницы у нее в семье далеко все не плохо. А вот у соседки-испанки дела похуже. При прочих равных живут на одну зарплату в 900 евро – муж уже почти год как оказался в тех самых 25 процентах испанских безработных.

Пояса затягивают сейчас по всей Европе. Греция, говорят, вот-вот выйдет из зоны Евро, рассуждают о госдолге той же Испании, проблемы которой, по мнению аналитиков, на порядок серьезней греческих. Причем тут запахло сепаратизмом – богатейший автономный регион – Каталония – уже требует еще большей независимости – пока фискальной. Сводки новостей больше похожи на фронтовые. Только вчерашний день – Португалия – стачка работников железной дороги, городской транспорт встал в испанской столице — Мадриде. Терпение потеряли даже в Эстонии – там забастовали врачи.

А еще поразмышлять о будущем Европы себе позволяют большое количество еврочиновников. Еврокомиссия с еврокомиссарами, МФВ и ЕЦБ вместе с банкирами, обсуждают судьбу евро, меры экономии и новые налоги, забывая при этом про конкурентоспособность экономики, но, главное – даже не вспоминая про простых европейцев. Ведь хорошо там, где нас нет.

Ощущение же такое, что площади европейских столиц скоро вполне составят конкуренцию известной египетской. Нет, на мадридский тахрир моя приятельница-белоруска, живущая в Испании – если что - точно не пойдет. Она как-то даже к испанской сиесте за все годы не привыкла.

Вот и придется мне, видимо, при следующем общении с приятельницей-белоруской, живущей в Испании, поговорить о рецептах хлеба и булочек: она всерьез задумалась открыть маленькую хлебопекарню.

Вот и поговорим, до свидания!