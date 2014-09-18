В Шотландии прошел референдум о независимости от Великобритании

Новости Великобритании. Внимание всех мировых СМИ приковано к Шотландии: 18 сентября там делают исторический выбор. В стране проходит референдум о независимости от Великобритании.

По результатам последних соцопросов, количество сторонников и противников суверенитета примерно одинаковое. Многие аналитики называют исход референдума абсолютно непредсказуемым.

Избиратели:

Я проголосовал за отделение Шотландии, хотя раньше думал иначе. Но я верю, что независимость подарит нам светлое будущее. На мой взгляд, ситуация в Великобритании сейчас очень напряженная, в политике набирают силу правые партии, а я воспитываю дочь и боюсь несправедливости по отношению к ней.

Я голосовала за, потому что хочу жить в другой независимой Шотландии. Независимость может подарить нам справедливое общество, в котором не будет такого разрыва в доходах между богатыми и бедными.

С самого утра работают свыше 2,5 тысяч участков для голосования на референдуме о независимости Шотландии. Ожидается, что проголосуют 3,5 миллиона шотландцев. Однако, по словам организаторов, они готовы к оперативному подсчету голосов.

Идея о расширение полномочий региона родилась еще в конце 1930. Но четкие очертания обрела, когда у берегов Шотландии обнаружили крупное нефтяное месторождение. Результатом референдума 1999 года стал собственный Парламент и право частично распоряжаться финансами, в том числе и нефтяными доходами. Со временем аппетиты росли. Сегодня в Шотландии требуют уже независимости.

Алекс Сэлмонд, первый министр Шотландии:

У нас есть шанс построить более процветающую экономику, но и более справедливое общество. Именно поэтому Шотландия должна цепляться за эту возможность обеими руками.

Экс глава Шотландской национальной партии на парламентских выборах в 2007 пообещал, что приведет регион к независимости. Но уйти по-английски из состава Британии у Шотландии вряд ли получится. Слишком многое их связывает. В первую очередь, единая денежная система.

Джордж Осборн, министр финансов Великобритании:

Если вы думаете, что можете поделить фунт на британский и шотландский, после того как Шотландия отсоединится, то этого не будет.

В таком случае крупнейшие банки последуют за фунтом, то есть в Лондон, оставив Эдинбург один на один со своей независимостью. Суверенной Шотландию не готовы принять ни в зону евро, ни в ЕС, ни в НАТО.

Мариано Рахой, премьер-министр Испании:

Эти процессы играют роль торпеды, запущенной под ватерлинию европейского корабля. Потому что ЕС создавалась ради интеграции государств. И это примета нашего времени – интеграция, а не разделение.

Неспокойно еще в одном евро-Королевстве. Уже несколько веков Каталония требует независимости от Испании, которая не хочет терять экономически развитый регион. Кстати, в Лондоне тоже подсчитывают, сколько может стоить развод с Шотландией. Британия лишится как минимум 230 миллиардов долларов в год и лишится имиджа влиятельного игрока.

Дэвид Кэмерон, премьер-министр Британии:

Выход из состава страны будет навечно. Голосуйте за то, чтобы сохранить наше Соединенное Королевство.

Аналитики не берутся предсказывать результаты референдума. Окончательные результаты волеизъявления народа будут объявлены уже утром 19 сентября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Шотландия объявит независимость, если за это проголосует 51% избирателей.

По первым данным экситполов, лидируют сторонники объединенной Британии.