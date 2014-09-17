В Солигорске 17 сентября обсудили эффективность самоуправления

Новости Беларуси. В Беларуси не планируют ликвидировать сельские Советы. Эффективность самоуправления обсудили 17 сентября в Солигорске. Местные советы влияют на работу исполкомов и распределение средств в районе. К депутатам на местах люди приходят, чтобы решить свои проблемы. Большая часть из них касается благоустройства домов и прилегающих территорий.

В родном Солигорске Юля выросла сама, а сегодня растит сына Матвея. Говорит, что город для жизни удобный. Это раньше чуть что - приходилось кататься в Минск. Сегодня с семьей бывают в столице не часто.

Юлия Сташевская, жительница Солигорска:

Много строятся новых магазинов, районов, домов. Все очень хорошо обустраивается.

Они живут в самом молодом районе Солигорска. 2 микрорайона рядом — сплошь новостройки. Год назад здесь открыли новую школу. Она рассчитана на 1000 учеников. В 2014 году только первых классов набрали 10.

Инна Скуратова, директор СШ №14 Солигорска:

Здесь два больших застраивающихся микрорайона, где очень много молодых семей, много семей многодетных, естественно, школа и детский сад здесь нужны были.

Как живет город интересует парламентариев. Для них это мероприятие строго назвали — «совет по взаимодействию органов местного самоуправления». Он работает при верхней палате парламента. На деле смотрят, что делает местные советы депутатов, для того чтобы жить в таких белорусских городах было удобнее. С вопросом строительства новой дороги или детской площадки, обустройства двора люди идут именно к депутатам местных Советов.

Лидия Клишевич, председатель Солигорского районного Совета депутатов:

Очень много пошло вопросов о прилегающих территориях отдаленных деревень. Люди видят, какая работа проводится в Солигорске и каждому хочется, чтобы она дошла до него.

Так сложилось, что в Беларуси исполкомы и органы самоуправления действуют в тандеме. Местные Советы ближе к людям. Анатолий Рубинов называет их действенными структурами. Так что пока отказались и от идеи ликвидации сельсоветов.

Анатолий Рубинов, председатель Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь:

Конечно, сельские Советы нужны. На кого же будут опираться в сельской местности. Пока они дойдут до района и так далее. Сельсовет нужен. Эта комбинация Советов и исполнительной власти она у нас нормальная, она у нас прижилась. Я думаю, Советы оказывают существенное влияние, неформальное, а существенное влияние на работу тех же исполкомов, на распределение средств, принятия решений.

Именно в Солигорске работает ключевое для региона предприятие — Белкалий. Кстати, после проблем в 2013 году вышли на пик возможной производительности — добывают миллион тон калия в месяц. Да и в целом экономика центрального региона «плюсует». А вот чтобы повысить статус, и самое главное - ответственность местного самоуправления, в Минской области пошли на эксперимент. Часть бюджетных средств — около 4 триллионов рублей отдали на откуп местным исполкомам и Советам депутатов. Мол, на местах лучше знать, что нужно в районе, дорогу построить или лишний контейнер для мусора поставить. Пусть сами и решают.

Семен Шапиро, председатель Минского областного исполнительного комитета:

Это дало возможность руководителям слышать людей и принимать решения. Люди видят, что та проблема в сельской местности, которая годами не виделась из Минска, стала решаться. Это поднимает авторитет власти, это развивает систему самоуправления, которой у нас не придавалось значения.

Такой опыт может быть полезен и для других регионов. В любом случае нужны новые подходы, чтобы повысить эффективность работы местных Советов, сообщили в программе «24 часа» на СТВ.