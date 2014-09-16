Александр Лукашенко и Григорий Рапота обсудили вопросы подготовки и проведения союзного Совмина Беларуси и России

Новости Беларуси. Президент Беларуси принял с докладом госсекретаря Союзного государства Григория Рапоту. На встрече обсудили вопросы подготовки и проведения союзного Совмина.

Александр Лукашенко отметил, что накопилось немало вопросов, требующих обсуждения на самом высоком уровне. В том числе в связи с ситуацией на рынках, введенным Россией эмбарго, в экономических отношениях с Евросоюзом, а также в военно-политической сфере.

Повестка дня заседания Совета Министров Союзного государства уже сформирована и готовится для Высшего госсовета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Если в прошлом году, мы, исходя из того, что можно сделать, сделали (провели заседание союзных органов, Высший госсовет), то в этом году у нас на высоком уровне таких мероприятий не было, хотя мы постоянно в контакте. Но тем не менее формализовать наши отношения в этом году не мешало бы проведением союзного Совмина. Есть немало вопросов, которые надо снимать в связи с ситуацией на наших рынках, и особенно в экономике с Евросоюзом, эмбарго, которое введено Россией. Да и есть ряд военно-политических тем, которые надо было бы обсудить на самом высоком уровне. Поэтому, я думаю, нам надо как-то здесь мобилизоваться, определиться, чтобы это компактная была повестка дня. И, я думаю, здесь вопросов не будет в плане проведения этих мероприятий.

Григорий Рапота, государственный секретарь Союзного государства Беларуси и России:

Повестка для у нас сформирована для Совета министров, для Высшего госсовета мы тоже формируем, потому что надеемся, что в этом все-таки году мы проведем, бюджет надо будет утвердить. Действительно, ряд вопросов накопилось, таких, которые требуют принципиальных решений. Это и вопросы согласованной промышленной политики, и вопросы собственности Союзного государства. Достаточно глубокая проработка этих вопросов, я вам об этом доложу. И, конечно, хотелось бы принять некое политическое решение.

Плюс у нас есть такой большой документ, который мы готовим по поручению Высшего госсовета, вашему поручению. Это приоритетные направления развития Союзного государства. Нам надо определиться, как мы будем двигаться дальше. И какие-то наметки есть, о которых я бы хотел вам сегодня доложить. И ваше мнение услышать.