Арсений Яценюк: Под закон о люстрации попадет 1 млн человек

Новости Украины. В Украине под закон о люстрации попадет около миллиона человек. Об этом 17 сентября заявил премьер-министр страны Арсений Яценюк.

Яценюк отметил, что в государстве создается специальная комиссия, которая займется проверкой кабинета министров.

Закон о люстрации был принят в минувший вторник, за него проголосовали 235 парламентариев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Также кабинет министров принял программу по реализации закона об ассоциации с Европейским союзом. Таким образом, Украина может войти в состав ЕС уже через несколько лет.