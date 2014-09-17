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Арсений Яценюк: Под закон о люстрации попадет 1 млн человек

17 сентября 2014 14:16
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Новости Украины. В Украине под закон о люстрации попадет около миллиона человек. Об этом 17 сентября заявил премьер-министр страны Арсений Яценюк.

Яценюк отметил, что в государстве создается специальная комиссия, которая займется проверкой кабинета министров.

Закон о люстрации был принят в минувший вторник, за него проголосовали 235 парламентариев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Также кабинет министров принял программу по реализации закона об ассоциации с Европейским союзом. Таким образом, Украина может войти в состав ЕС уже через несколько лет.

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