Новый кабмин ФРГ поддержит введение пошлин на ввоз удобрений из Беларуси

Торговая война, развязанная США, остается самой обсуждаемой темой в мировом медиапространстве. Все следят за опасной экономической игрой между Вашингтоном и Пекином, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Напомним, что неожиданно Дональд Трамп объявил о 90-дневной паузе во введении торговых сборов в отношении стран, не отреагировавших ответными мерами. Пошлины для Китая он повысил до 125 %.

На этом фоне с облегчением вздохнули европейские политики и взялись действовать по принципам американского диктата. Еще не сформированный до конца будущий кабмин Германии объявил о том, что поддержит введение Европейским союзом пошлин на импорт удобрений из Беларуси.

Это следует из согласованного накануне социал-демократами и блоком Христианско-Демократического и Христианско-Социального союзов коалиционного договора. Сам вопрос о новых ограничениях на удобрения и сельхозпродукцию из Беларуси находится на рассмотрении профильного комитета Европарламента. Голосование по этому вопросу запланировано в мае либо в июне на пленарной сессии. Ранее предложение ввести пошлины на ряд сельскохозяйственных продуктов и удобрений из Беларуси одобрила Европейская комиссия.