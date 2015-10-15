Новости Беларуси. Обе палаты белорусского парламента собрались на заседании осенней сессии. Так сенаторы обсуждают сотрудничество с Китаем и рядом других стран. А депутаты намерены рассмотреть закон «О туризме», изменения в Кодекс об административных правонарушениях и Процессуально-исполнительный кодекс. Запланирована также ратификация ряда международных документов. Среди них — межправительственное соглашение Беларуси и России об обмене сведениями о гражданах двух стран, в отношении которых действуют ограничения на выезд, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.