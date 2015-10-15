15 октября Александр Лукашенко направится с 2-дневным рабочим визитом в Казахстан

Новости Беларуси. Президент 15 октября направится в Казахстан с двухдневным рабочим визитом. Об этом сообщили в пресс-службе белорусского лидера. Как ожидается, Александр Лукашенко примет участие в заседаниях Совета глав государств-участников СНГ и Высшего Евразийского экономического совета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В повестке дня предстоящего саммита СНГ полтора десятка вопросов. В частности, планируется принятие заявлений глав государств Содружества в связи с 70-летием создания ООН, 30-й годовщиной аварии на Чернобыльской АЭС. Кроме того, ряд вопросов посвящен дальнейшему укреплению военного и приграничного сотрудничества.

А на Высшем Евразийском экономическом совете лидерам предложено обсудить основные направления международной деятельности и экономического развития ЕАЭС. Президенты рассмотрят порядок принятия в ЕАЭС новых членов и прекращения членства в союзе, а также вопрос о начале переговоров с Государством Израиль о заключении соглашения о зоне свободной торговли.