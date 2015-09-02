Первый вице-премьер Правительства КНР – Президенту Лукашенко: Китай восхищается вашими достижениями в Беларуси

Новости Беларуси. Продолжается рабочий визит белорусского президента в Китай. 2 сентября Александр Лукашенко проводит двусторонние переговоры с руководством КНР.

О том, что Беларусь - не ситуативный друг Китая, а давний надежный партнер, Президент заявил на встрече с членом Постоянного комитета Политбюро ЦК Компартии, первым заместителем премьера Госсовета КНР Чжан Гаоли.

Александр Лукашенко отметил, что белорусскую сторону абсолютно устраивает сложившаяся формула переговоров. Беларусь и Поднебесная определили друг друга как стратегических партнеров. Лидеры государств встречаются регулярно, это только способствует развитию двусторонних отношений.

Александр Лукашенко:

Чем чаще мы будем встречаться, тем более продвинутыми будут наши отношения. Тем эффективнее будут реализовываться наши договоренности. На подъезде к вам я подумал, что у вас сейчас очень много друзей. Очень много друзей вы приобрели совсем недавно, когда Китай стал одной из влиятельнейших стран в мире, когда Китай стал фактически второй точкой притяжения многих государств нашей планеты, но у Беларуси с Китаем давняя история. Вся новейшая история Беларуси связана с Китайской Народной Республикой. То есть, мы не ситуативные друзья. Мы давние друзья китайского народа. И между нами сложились очень хорошие отношения.

Чжан Гаоли:

В лице Беларуси мы всегда имеем надежного большого друга и железного партнера. Между вами и председателем КНР Си Цзиньпином сложились глубокая личная дружба. За короткий срок у вас предстоит уже вторая встреча – это большая редкость для мировой политики. Под вашим руководством в Беларуси наблюдается политическая стабильность, развивается экономика и постоянно повышается уровень жизни населения. Мы восхищаемся вашими достижениями. А в годы Второй мировой войны в Беларуси, как и в Китае, понесли огромнейшие национальные потери. Страна внесла весомый вклад в победу в мировой антифашистской войне. Такой подвиг не забывается и китайским народом.

В подтверждение заинтересованности развития отношений между странами стал документ, подписанный Главой Государства. Директива Президента № 5 регламентирует развитие двусторонних отношений Республики Беларусь с Китайской Народной Республикой. Документ определяет направления сотрудничества. В основу заложена взаимная решительная поддержка по вопросам, касающимся коренных интересов двух стран, таких как суверенитет, территориальная целостность, безопасность и экономическое развитие.

Николай Снопков, заместитель главы Администрации Президента РБ, сопредседатель Белорусско-китайской межправительственной комиссии по сотрудничеству:

Директива №5 разворачивает направления стратегического партнерства, которые должны быть углублены белорусскими эспертами, государственными органами с максимальной пользой и эффектом для двух стран.